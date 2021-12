Los reconocimientos de Rotary Club

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado lunes el Rotary Club local llevó a cabo una ceremonia en la plazoleta Aldeo Tessio, ocasión en la que procedió a la entrega de la distinción Medalla al Honor 2021 .

En la oportunidad fueron reconocidos alumnos de los establecimientos educativos del distrito Sunchales destacados por solidaridad, compañerismo y buen promedio.

Quienes se hicieron merecedores al reconocimiento son



5 AÑO: SECUNDARIAS

Escuela de Enseñanza Media Nº 445 - "Carlos Steigleder"

LUCAS CELLONE

Escuela de Educación Técnica Nº 279 - "Tte. Benjamín Matienzo"

SANTIAGO JOSVIAK

Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Autorizada EESOPA Nº 3079 - ICES

GABRIEL LUCINI

Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada. Nº 8107 - "San José"

ROSARIO ESQUIVEL

Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1139 - E.E.M.P.A. - "Alfonsina Storni" (Escuela Mitri)

VERÓNICA SCARAFÍA



7 MO GRADO

CANDI

JULIETA ALVAREZ

Alas para la Vida

LUCIA OLLOCCO

Escuela Nº 1213 - "Comunidad Organizada"

MARIA ANGELES CERAFÍN

Escuela Nº 379 - "Florentino Ameghino"

LAUTARO KELLER

Escuela Nº 6169 - "General Manuel Nicolás Savio"

MAITEN BAUDINO

Escuela Nº 6388 - "Juan B. V. Mitri"

LUZMILA GONZALEZ

Escuela Nº 1212 - "Pioneros de Rochdale"

IARA MANSILLA

Escuela Particular Incorp. Nº 1043 - "San José"

ANA CLARA FRANCHINO

Centro Educativo para Adultos Nº 6518 - C.E.P.A. (Esc. Savio)

LUCIANA QUIROGA



7 MO GRADO RURALES

Escuela Nº 901 - "José de San Martín" - La Manuelita

AXEL JOEL GAITAN

Escuela Nº 1192 - "Fortín de Los Sunchales"

LEONARDO MONTENEGRO

Escuela Nº 626 - "Nicolás Avellaneda" - Campo AMBROGGIO

LEONARDO BASUALDO.