Facundo Farías se quedaría en Colón

Facundo Farías seguirá siendo la “joya” de Colón el año próximo. No se sabe si durante todo el 2022 o hasta junio. Su representante y padre adoptivo, Martín Sendoa, dejó abierta esa posibilidad concreta en momentos que se habla del interés de las dos instituciones más importantes del fútbol argentino por incorporarlo.

“Con Facu queremos quedarnos un año más para la Copa Libertadores. Yo me debo a Colón porque Facu se debe a Colón”, sostuvo Sendoa ayer en declaraciones a Radio Gol 96.7 FM, de la capital provincial.

Desde antes que finalizara el reciente torneo y mucho más luego de la final del Trofeo de los Campeones que ganó River al golear a Colón por 4 a 0 en Santiago del Estero, se sabe del interés de River y Boca por sumar el año que viene al volante de punta del sabalero. El propio futbolista reconoció días atrás este interés de los clubes más poderosos de la Argentina que también disputarán la próxima Copa Libertadores. “Me pone feliz que River y Boca se fijen en mí”, sintetizó el jugador.

En diálogo con el programa “ADN Gol”, el “Ninja” Sendoa consideró: “El tema está heavy. La gente habla, opina y dice un montón de cosas. Nosotros, con Facundo, queremos quedarnos un año más por la Copa Libertadores. Después, si viene River o Boca, tienen que hablar con Colón. Estamos sorprendidísimos con la repercusión que tiene, cómo la prensa sabe todas estas cosas. De repente nos llueven mensajes de Boca, de River, y también de afuera”, agregó sin aportar precisiones.

Consultado sobre la reciente reunión que mantuvo con el presidente de Colón, José Vignatti, el representante de la “joya” respondió que “fue buena la reunión. Vignatti tiene sus formas y, como yo digo, respeto las opiniones del otro, pero a veces no se puede. Quedó chica la cláusula (de salida) de Facu (10 millones de dólares), pero Julián Álvarez (quien presenta cláusula de 20 millones de dólares) no se vendió y Thiago Almada (cláusula por 16 millones de dólares) fue todo una mentira”, subrayó.