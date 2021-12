Los refuerzos que busca Riquelme

El director técnico de Boca, Sebastián Battaglia, quien renovó su vínculo con el club por un año más y solo falta que firme el contrato respectivo, arma junto con Juan Román Riquelme y la secretaría de fútbol el plantel de cara a 2022, con la idea de incorporar hasta cinco futbolistas.

El club de la Ribera buscará incorporar -atentos también a las posibles salidas- un defensor, dos volantes y dos delanteros.

En la reunión realizada en la noche del martes pasado entre Battaglia, Riquelme y los otros integrantes consejo, lo primero que planteó el DT a modo de preocupación es cómo reemplazar a los jugadores suspendidos por la Conmebol, después de los graves incidentes tras quedar eliminados por penales ante Atlético Mineiro, por octavos de final de la Copa Libertadores 2021.

Dos baluartes dentro y fuera de la cancha, como son Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo, recibieron 5 y 4 fechas de suspensión respectivamente, y no podrán jugar buena parte de la primera fase de la Copa.

En esa zona de la defensa, cabe destacar que retornará Gastón Ávila, tras su préstamo en Rosario Central, y es muy posible que forme la dupla central en la Libertadores: Lisandro López y Carlos Zambrano aparecen como posibles compañeros de zaga del jugador rosarino.

Por López, Boca desestimó una propuesta de Xolos de Tijuana (un préstamo por 250 mil dólares) y se habría ganado nuevamente el consenso de la secretaría y del entrenador, cuando se pensaba que era uno de los que podían emigrar.

Zambrano, uno de los protagonistas de los “intoxicados-gate” de semanas atrás, es muy posible que sea cedido a préstamo al Cruz Azul de México.

Como defensor, interesa Lautaro Gianetti, quien tiene una cláusula de rescisión baja en Vélez, pero en Boca saben que el defensor renovaría su vínculo para no irse con el pase en su poder y así dejarle dinero al club.

Los otros dos suspendidos para la primera rueda de la Libertadores son Sebastián Villa y Cristian Pavón, con 6 partidos cada uno, y eso hace que Boca esté predispuesto a negociarlos en este mercado de pases.

Los apellidos que rondan para reemplazarlos son dos “sueños” de Riquelme: los colombianos Roger Martínez y Miguel Borja. El ex-Racing, sin tanta participación en América de México en el último semestre, presenta la dificultad de siempre, que es cómo abonar su sueldo en dólares.

Borja, tras el descenso de Gremio a la divisional B en Brasil, tiene incertidumbre con su futuro pero cuenta con un contrato muy alto en Brasil.

Después, en el orden de prioridades hay tres atacantes, que son Facundo Farías, Ángel Romero y Gabriel Avalos.

En cuanto a Farías, Boca preguntó cuanto saldría el cincuenta por ciento de su ficha y los dirigentes del club sabalero respondieron que su cláusula de salida es de 10 millones de dólares por todo el pase, mientras que el atacante dijo que “mi idea es jugar la Copa Libertadores con Colón, aunque uno también piensa en su carrera”.

En cuanto a Ramón “Wanchope” Abila, Mateo Retegui y Walter Bou, quienes regresan de sus respectivos préstamos, serán tomados en cuenta para darlos como forma de pago en alguna compra o serán transferirlos.

Con la salida de Edwin Cardona, además de liberar un cupo extranjero, en Boca se abre la chance para sumar a otro tipo de futbolista en ese sector.

El peruano Christian Cueva está en la mira, pero no es el único de los que aparece en la hoja de ruta de Riquelme y Battaglia: también interesa Javier Pastore, quien tiene contrato hasta mitad de año en el Elche español.

Además, desde el mercado de pases pasado que Jorman Campuzano está bien considerado en el mercado de Brasil y de México.

Otra posibilidad es el chileno Gary Medel, que juega en el Bologna de Italia y quien ya le dijo a Román sobre sus ganas de volver a Boca.



PRETEMPORADA DE BOCA

El plantel boquense volverá a los entrenamientos entre el 3 y el 5 de enero en el centro de entrenamientos de Ezeiza, en donde realizará durante dos semanas una pretemporada y se alojará en un hotel de la zona.

Por último, para fines de enero Boca tiene programado jugar tres partidos en San Juan, que serán parte de un torneo amistoso internacional en donde estarían Colo Colo, Universidad de Chile y San Lorenzo.