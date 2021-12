Ahora nadie le puede quitar la ilusión a Argentino Quilmes

En el mismo año que el covid provocó la dolorosa pérdida de su presidente Marcelo Levrino, Argentino Quilmes logró los resultados futbolísticos soñados. Paradojas del destino si las hay. El cierre de 2021 lo mostró campeón Absoluto de la Liga Rafaelina y clasificado para la tercera etapa del Regional Amateur, donde se medirá con Libertad de Sunchales los días 9 y 16 de enero en la reanudación del torneo. La ida se jugará en el Agustin Giuliani, mientras que la vuelta se disputará en Sunchales.

Si bien pudo conformar un plantel bastante amplio para la doble competencia del último mes y medio, el entrenador Hugo Togni sin dudas tuvo un gran mérito en administrar de la mejor manera esos recursos humanos disponibles y con el correr de los partidos, consiguiendo que los jugadores llegados para el torneo organizado por el Consejo Federal, fueran elevando el rendimiento y adaptándose paulatinamente a lo que pretendía.

Analizando virtudes de este plantel que sigue en carrera, mientras los otros dos clubes de la ciudad que iniciaron el torneo ya se despidieron, encontramos algo que es muy importante en el Regional Amateur: el oficio. Quizás muchos asocien el tema de la edad con jugadores que están en el tramo final de su carrera, y, muy por el contrario, se muestran perfectamente vigentes.



LOS EX BEN HUR Y EL 9

Si bien no todos son titulares, la mayoría tiene minutos dentro de la estructura de Togni. Alejandro Carrizo con 36 años sigue dando respuestas, lo mismo Nicolás Pautasso con 33. Los hermanos Forni (aunque Ignacio no juega el Regional) rinden en el puesto que el DT los necesita; Emanuel Pagliero es un buen arquero aunque ahora no sea titular. Algunos salieron del riñón de la BH y otros pasaron después, pudiendo agregar también a Manuel Bustos.

Del "9" surgió Kevin Acuña, que es alternativa importante dentro del esquema defensivo. También Jonatan Vázquez, que generalmente jugó la etapa final de la Liga Rafaelina.

Hablamos de todos jugadores que se conocen desde hace bastante tiempo y que saben lo que es afrontar este campeonato por sus experiencias anteriores. Por eso Quilmes tiene en cuanto a personalidad un plus que intentará seguir aprovechando cuando sea el momento de salir a enfrentar a los Cañoneros sunchalenses. Además este equipo ya superó la instancia de depender de otros para seguir en carrera como fue en la primera fase. Como que eso lo fortaleció aún más, junto a los logros en el ámbito liguista.