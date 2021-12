Un prematuro fracaso que debe servir de lección para el futuro

Apenas seis partidos. Esa fue toda la participación de Ben Hur y 9 de Julio en el Regional Amateur. Los dos clubes con mayor historial en este tipo de campeonatos del Consejo Federal de nuestra ciudad quedaron prematuramente eliminados en la fatídica noche del miércoles.

Es cierto que fue más duro el golpe para la BH, porque fue en su propia cancha y con una derrota frente a Atlético Carcarañá. Para el León la historia ya pareció empezar a escribirse de esta manera el sábado, con la derrota en el Germán Soltermam por 2 a 0, que le hacía cuesta arriba la revancha en San Jorge.

¿Porqué dos equipos que pregonaron que el objetivo era el ascenso se despidieron tan temprano?

Lógicamente hay atenuantes, pero la principal responsabilidad es propia. El torneo lamentablemente está diagramado de esta manera y al menor tropiezo en un play off te pasa factura. Tanto 9 de Julio como Ben Hur tuvieron al menos un partido con errores defensivos notorios que les marcaron la eliminación, enfrentando claro está a dos buenos rivales. Porque este campeonato también en cierto modo es engañoso al principio, cuando aparecen rivales mediocres, pero al momento de los mano a mano se dan otras circunstancias muy diferentes.



NO RINDIERON COMO EN LA LIGA

En el caso específico de 9 de Julio, el entrenador Pablo Bonaveri confió en sus jugadores, los que había traído al inicio de la temporada y que terminaron siendo campeones en el Apertura de la Liga Rafaelina. Pero lo cierto es que en el Regional los Centurión, Rodriguez, Ruiz Díaz, Burdesse y alguno más, estuvieron lejos de mostrar lo que habían hecho en el torneo local.

Hubo incorporaciones interesantes, no se puede discutir, como las de Bustamante y Attis en la ofensiva, pero en los partidos importantes no rindieron. Y hasta el mismo Leonardo Ochoa terminó alejándose un partido antes de la despedida.



NO PUDO SUPLIR LAS BAJAS

Refiriéndonos a Ben Hur, su eliminación es un poco contradictoria para el análisis porque no se pueden dejar de lado las dos bajas importantes que tuvo para la revancha con Carcarañá, como Sebastián Jiménez y Ricardo Acosta, producto de aquel gol fatídico en el minuto 53 que puso el 2 a 2 en el partido inicial. Pero también es cierto que es misión del cuerpo técnico solucionar esos problemas. En este caso, condicionado por los errores defensivos que lo pusieron en desventaja en la serie, el equipo no pudo con los cambios introducidos revertir ese panorama.

Respecto de los refuerzos, indudablemente Maximiliano Casa fue un acierto; Diego López cumplió, lo mismo Sánchez Paredes. En el debe quedaron Abello y Noriega. Por molestias físicas no pudo tener la continuidad esperada Matías González, un jugador muy importante.



POTENCIAR LO PROPIO

Teniendo en cuenta que Ben Hur y 9 de Julio tienen licencias aseguradas para los dos próximos Regionales, asoma como prioritario potenciar una base de jugadores del Club, porque en cierto modo se extrañó un poco de sentido de pertenencia en las formaciones titulares durante este torneo. Sobre todo en el play off, faltó esa rebeldía que pueden aportar los que más sienten la camiseta.

No hay recetas mágicas para lograr objetivos, pero una temporada completa de Liga con el buen trabajo de preparación que tienen los clubes puede ser determinante para que los jugadores más jóvenes lleguen mejor preparados al próximo certamen. Para eso también hay que estimularlos a los chicos, lo cual en algunos clubes eso es una materia pendiente.



¿CICLOS TERMINADOS?

Cuando se reconocen fracasos deportivos, es natural que los entrenadores sean los primeros en dar un paso al costado. Habrá que esperar el transcurrir de los días para ver si Pablo Bonaveri y Carlos Trullet van por otra revancha, o si buscan nuevos desafíos.

El DT benhurense ya dejó entre líneas una posibilidad de dar un paso al costado, teniendo en cuenta que lleva tres años en el Club.

No obstante, si bien el malestar de los hinchas alcanza a jugadores y cuerpos técnicos, no están exceptuados de las críticas los dirigentes de los clubes. Esto se puede palpar en las redes sociales, donde se les acredita la cuota de responsabilidad en el mal armado de los planteles. Esto no sorprende, pasa en todas las instituciones, pero seguramente los presidentes sabrán realizar su autocrítica en este aspecto.