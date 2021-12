Corredores Inmobiliarios de Rafaela reiteran denuncias contra seudo agentes inmobiliarios y franquicias

Con una solicitada, recordaron, tiempo atrás, que hace más de 20 años que el Corretaje Inmobiliario dejó de ser una actividad “mercantilista” para elevarse a la condición de “profesión independiente”, que requiere para su ejercicio de un Título Académico Universitario y Habilitación de Ejercicio mediante la Matrícula Profesional otorgada por los Colegios Profesionales Jurisdiccionales creados por Ley.Hoy más de 40.000 profesionales a lo largo y ancho de todo el país en sus 24 jurisdicciones, cuentan con una matrícula profesional que los habilita legalmente a ejercer la profesión de Corredores Inmobiliarios y a tener su Inmobiliaria HabilitadaPara ello deben solicitar y pagar su matrícula profesional y cumplir con sus obligaciones y con las Leyes nacionales, provinciales, Estatutos y Normas Éticas de las Instituciones profesionales creadas por Ley. Además, deben ofrecer a los clientes un servicio integral, capacitado, responsable y ético.Los cañones, en nuestra ciudad, como en el resto de las jurisdicciones donde se ha instalado la organización de bienes raíces norteamericanas RE/MAX y el titular del Colegio de Corredores, Jorge Pighín, le dijo tajante a La Opinión que esa franquicia “desarrolla un ejercicio ilegal del corretaje” porque “la obligación principal que tienen los Colegios de Profesionales es el otorgamiento de la matrícula y el control de ella. Y esto significa que un matriculado tiene que presentar un aval en el Colegio como respaldo de su accionar. Entonces el ciudadano común tiene doble garantía que es el control por parte del Colegio, que en caso de una mala actitud o de una mala praxis por parte del corredor inmobiliario matriculado profesional va directamente a ética y, a su vez, esa fianza sirve de garantía por esos actos. Esto no pasa con estos pseudos inmobiliarios o agentes que nombran las franquicias porque no tienen control de ninguna naturaleza. Ellos dicen que siempre las operaciones las termina un matriculado, pero quienes trabajan como agentes para ellos son monotributistas y no tienen ninguna relación de dependencia. Es ahí donde está la diferencia con las inmobiliarias que tienen empleados porque el empleado responde al matriculado y el monotributista no responde a nadie. Entonces seguridad cero para la persona que va a tratar con esta gente. Ellos hablan de trabajadores, pero lo que hacen es cobrarle al trabajador y eso es precarización laboral”.“Decimos todo esto -continuó- porque tenemos que velar por los intereses del ciudadano común que va a una inmobiliaria o contrata con el fin de tener su vivienda, ya sea para la compra o para el alquiler, que es algo tan preciado y tan escaso hoy en este país. Por eso nosotros decimos que para tener seguridad en la operación contrate con un corredor matriculado”.Enseguida, fue más allá al apuntar que “la Ley 13154 (que crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios y determina las condiciones en las que debe desarrollarse el ejercicio del corretaje inmobiliario o intermediación en la negociación inmobiliaria) que fue votada por la Legislatura provincial está firme, entonces yo le contesto al titular de la franquicia RE/MAX en Rafaela, Sebastián Sosa, que no es matriculado ni nada, que no es nada más que un pseudo comerciante, que viola todas las leyes porque si dice que hace 16 años que está trabajando, como es que con toda su inteligencia no fue capaz de ponerse a derecho”.“En lugar de salir en todos los medios -disparó Pighín- se tendría que haber puesto a estudiar y ponerse a derecho y no tendría ninguna denunciaEn el final, Pighín señaló “que en el 2019 se llevaron a cabo 11 lanzamientos, allanamientos y secuestro de documentación en inmobiliarias de nuestra ciudad que no estaban a derecho (sus titulares eran Martilleros Públicos)” y advirtió a la población “que contrate a un corredor matriculado porque el propietario también puede ser denunciado penalmente por el artículo 45 del Código Penal porque contratar a un no matriculado es ilegal por facilitar el delito de la usurpación de título. Y a nadie le gusta que le pinten los dedos”.CONTROVERSIAEn Argentina, la Inspección General de Justicia (IGJ) definió que la red de franquicias inmobiliarias RE/MAX y/o REMAX ARGENTINA SRL es ilícita y ordenó el inicio de la acción judicial de disolución y liquidación de la empresa establecida en la Argentina, en setiembre de 2020.La empresa no se presentó en ningún momento ante la citación de la (IGJ) para efectuar su descargo ante la denuncia y presentación de pruebas del Colegio Ùnico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) en febrero de 2020.En cambio, la empresa si salió a rechazar la denuncia mediáticamente por distintos medios de comunicación (radiales, TV y diarios) por considerarla "infundada" y remarcó que continuaría trabajando normalmente a pesar de la gravísima situación.REMAX ARGENTINA SRL inició una apelación judicial de la resolución de la IGJ que ordenó su inmediata liquidación y disolución, iniciándose la causa el 8 de octubre de 2020Como última novedad en el expediente que se viene tramitando en la justicia desde aquella fecha, la IGJ solicitó con fecha 2-7-2021 que se tenga por contestado en tiempo y forma el traslado conferido de la apelación y solicita al Tribunal que “desetime la apelación articulada y confirme en todas sus partes la resolución de la IGJ”.En consecuencia, la IGJ entendió que la entidad estadounidense "ejerce indirectamente el corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local, que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia a través de Remax Argentina SRL, participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por los numerosos sub franquiciados, más allá de que esas participaciones pudieran aparecer ficticiamente calificadas como regalías o concepto similar, contributivo del uso de la marca Remax". ​