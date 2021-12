Con otros 18 casos, Rafaela superó los 15.000 contagios de coronavirus

En esta nueva ola de Covid que toma velocidad en los últimos días del año en la Argentina, Rafaela finalmente llegó a los 15 mil contagios desde que en marzo del año pasado la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Este miércoles se reportaron 18 casos nuevos en la ciudad, por lo que ahora el total de infectados asciende a 15.006.

A dos días de la Navidad, hay 84 casos activos y 252 personas se encuentran aisladas, en tanto que 14.602 lograron recuperarse y 320 fallecieron. Afortunadamente, el alza de los contagios no genera un impacto alarmante en el sistema de salud, ya que en el Hospital solo hay un internado con coronavirus en sala general y otro paciente en la Unidad de Terapia Intensiva.

En este marco, el subsecretario de Salud de la Municipalidad, Diego Lanzotti, admitió que entre lunes y martes se hicieron 200 testeos por día con un índice de positividad del 10 por ciento. Para tener en cuenta hace dos semanas se hacían aproximadamente 50 test por día. El funcionario también destacó que se aplican más de mil vacunas por día entre los distintos grupos, desde adolescentes que van por su segunda dosis hasta personal de salud, adultos mayores o trabajadores de la salud que están recibiendo la dosis de refuerzo.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud reportó 412 positivos, de los cuales 191 correspondieron a Rosario, 43 a Santa Fe y Rafaela completó el podio con 18. En este sentido, en el territorio santafesino ya se contagiaron con Covid 474.430 personas. Hasta el momento en la provincia fueron aplicadas 6.191.761 vacunas de las 6.296.287 dosis que recibió Santa Fe.

En materia de casos, en Casilda se notificaron 16, en Funes 12, en Villa Gobernador Gálvez 8, en Venado Tuerto 7, en Villa Constitución 7, en Laguna Paiva, 5, en Santo Tomé 5 y en Sauce Viejo 5. También se reportaron 2 contagios en Esperanza, 2 en Frontera, 2 en Nelson, 2 en San Guillermo, 2 en Sunchales y 1 en estas localidades entre otras: Aldao, Arrufó, Ceres, Humberto Primo, María Juana, Ramona, San Carlos Centro, San Cristóbal, Suardi, Tostado y Zenón Pereyra.



PASE SANITARIO EN

EL REGISTRO CIVIL

El Registro Civil de la Provincia informó que, conforme a lo dispuesto por el decreto provincial Nº 2915, requerirá a quienes concurran a las dependencias acrediten el esquema de vacunación completo contra la Covid-19. Al respecto, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, explicó que la medida “alcanza a las oficinas donde concurre con asiduidad la ciudadanía a realizar sus trámites”, y aclaró que “si bien la norma santafesina se adhiere a lo nacional, y en este marco también está la ley del derecho a la identidad y la no intromisión para los tramites, hemos dispuesto la exigencia del pasaporte sanitario”.

El funcionario aclaró en ese sentido que también “se permitirán excepciones que serán debidamente fundadas, como el caso de las personas que no sepan manipular las aplicaciones, medios informáticos o virtuales”. Ante esa situación “se harán excepciones resguardando todos los criterios sanitarios”.

Somaglia indicó que quienes no acrediten el esquema completo de vacunación “no podrán acceder a realizar trámites, salvo por vía de excepción, como un nacimiento o fallecimiento. En esos casos se evaluará y se harán las excepciones cuando sea procedente”.

El esquema de vacunación completo se puede acreditar a través de las aplicaciones Cuidar, y Mi Argentina (https://id.argentina.gob.ar/ingresar/); o presentando el certificado de vacunación en soporte papel y acompañado con el DNI.