Desencajado

Hace unos días, los rafaelinos nos encontramos con la sorpresa que la estructura plantada en pleno bulevar fundacional es el árbol navideño de la ciudad.

Muchos no pudimos evitar recordar con añoranza aquel árbol hecho con luces que una vez una tormenta se llevó. ¿Será este nuevo árbol símbolo de desgano, pereza y quietud de una sociedad que se degrada? La respuesta depende de las percepciones individuales y subjetivas de cada uno.

Sin embargo, hay indicadores que nos muestran que la ciudadanía rafaelina no se sintió representada, la cual expresó por diferentes canales que esa estructura estaba desencajada allí, y que no es lo que se espera para la ciudad. Las redes sociales se convirtieron en un termómetro del pulso social que marcó, sin dudas, el fuerte rechazo a esta propuesta navideña sin brillo. Con cruces picantes por momentos.

Rafaela conocida como “La Perla del Oeste” debido a su belleza cultural y arquitectónica; destacada por su industria metalmecánica y láctea; reconocida y tomada como referente de otras urbes, cuenta con una población con amor propio y que entiende perfectamente la valoración simbólica del bulevar. Ese espacio urbano nos representa a todos, y los rafaelinos no quieren “encajar” con ese árbol.

Quien no supo entender esto fue la asociación de comerciantes Paseo del Centro, encabezada hoy por Gabriel Faber. A pesar de que, esta entidad tiene como objetivo poner en valor la principal área comercial de la ciudad. Es políticamente correcto decir que se hizo lo que se pudo, pero parece obra del desgano, ¿será muy fin de año? También esto es opinable, y queda a criterios personales de valoración.

Para culminar, creemos que es necesario hacer un llamado para reivindicar la historia y, construir la ciudad que creemos merecer. No quedarnos en la quietud de la queja. Este descontento social debe ser el disparador para amalgamar esfuerzos de toda una comunidad. La Municipalidad de Rafaela debería tomar nota y el próximo año convocar con el debido tiempo a artistas, instituciones públicas y privadas, y todo aquel que esté dispuesto a pensar y crear un espacio que haga honor a “La Perla del Oeste”.