Ben Hur se despidió con una pálida imagen ante Carcarañá

No habrá motivos futbolísticos para brindar en barrio Parque esta Nochebuena, al menos por lo que era el gran objetivo. Otro sueño de ascenso que no se esfuma para Ben Hur, esta vez de manera muy prematura con una eliminación en su propia cancha.El primer tiempo tuvo mucho ritmo, con los dos equipos intentando darle un buen trato al balón y, como se preveía, Ben Hur presionando para tratar de inclinar la cancha hacia Dianda. Carlos Trullet se decidió por poner una línea de tres en el fondo con Ybáñez, Yuste y Abello para sumar a Mathier a la mitad de cancha, y dejar a Tuni López como un enganche natural.El partido no había tenido demasiadas aproximaciones ante los arcos, cuando la visita buscó la derecha de su ataque. Piccinini arrancó bastante atrás de Abello al ir hacia la pelota, pero el stopper benhurense inexplicablemente falló tanto en la cobertura como en el despeje, el delantero se llevó el balón y envió el centro al área chica, donde recibió Rossi y de media vuelta venció a Astrada.Dentro del golpe por el gol, el dueño de casa pudo recuperarse bastante rápido. López ya había tenido dos tiros libres donde estuvo cerca de convertir, y la tercera fue la vencida. En una posición ligeramente hacia la izquierda, a unos 22 metros del arco, puso el balón en el ángulo superior derecho del arquero que nada pudo hacer.Si bien la BH mantenía la postura ofensiva, con el correr de los minutos perdió un poco de precisión y presencia en el área (Noriega no logró prevalecer), y la visita peleó más la segunda pelota. El encuentro transitaba hacia la paridad al final de la etapa, pero volvió a fallar atrás el Lobo. Piccinini reapareció por la derecha para ganar metros y tirar un centro con mucha comodidad, Astrada forzado en su salida despejó al medio y hacia la media luna, donde Balbi recibió y pudo rematar para derrotar al arquero que estaba desacomodado.Casa seguía siendo la principal referencia de ataque local y tuvo la posibilidad de la paridad, tras dos buenos enganches, pero su remate se fue al lado del palo izquierdo.Para el segundo tiempo, Trullet mandó de movida a Hang y Matías González por Abello y Noriega, cambios cantados por el rendimiento del primer tiempo. Pero con un López mejor tomado y con el correr de los minutos más agotado, se le complicó a Ben Hur imponer su juego.Cremería empezó a meterle oficio al trámite, haciendo las cosas más pausadas. El elenco de Trullet fue poniéndose más fastidioso y eso le generó más problemas en cuanto a imprecisiones.El intento con Mayenfisch por el Tuni ya cansado, pareció de entrada ser positivo, pero quedó en un espejismo. Los delanteros de refresco de la visita empezaron a ser cada vez más peligrosos, hasta que Johanssen se le escapó a Sánchez Paredes en una contra, y pese a que no pudo inicialmente con Astrada, luego el rebote le quedó para asistir a Zanni que con el arco libre puso el 3 a 1.Allí se terminó el torneo para el Lobo, masticando bronca por el 2 a 2 que sufrió en el final de la ida. Si bien ese resultado fue un tanto doloroso por el trámite, lo que más se sintió fueron las bajas de Acosta y Jiménez. El Regional es así, no da tiempo para errores y Ben Hur los hizo casi todos juntos en la revancha. Por eso se despidió rápido y como suele suceder en estas situaciones, podría marcar el fin de ciclo de Carlos Trullet de acuerdo a sus propias palabras tras el encuentro.BEN HUR 1 - CARCARAÑA 3Estadio: Néstor Zenklusen.Arbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe).Matías Astrada; Gustavo Mathier, Luis Ybáñez, Miguel Yuste y Daniel Abello (45' Facundo Hang); Joel Sacks (70' Nicolás Besaccia), Diego Sánchez Paredes, Martín Alemandi (86' Agustín Bianchiotti); Diego López (62' Germán Mayenfisch); Maximiliano Casa y Braian Noriega (45' Matías González). Sup: Alan Velazquez, Ramiro Contrera. DT: Carlos Trullet.Alejandro Dianda; Daniel Pacheco, Federico Mignacco, Ezequiel Britez y Patricio Ellison; Alan Balbi (77' Nicolás Johansen), Juan Marcelo Lazcano, Franco Olmos (65' Franco Sarco) y Pablo Marisi (77' Facundo Galli); Joel Piccinini (61' Hernán Zanni) y Javier Rossi (65' Carlos Fondacaro). Sup: Rodrigo Batista, Alejo Pereyra. DT: Iván Moreno y Fabianesi - Rafael Maceratesi.Primer tiempo: a los 9' gol de Rossi (AC), 18' gol de López (BH) y 34' gol de Balbi (AC).Segundo tiempo: a los 40' gol de Zanni (AC).