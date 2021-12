9 de Julio estuvo lejos de la hazaña

9 de Julio la tenía complicada después del 0-2 en la ida y este miércoles no pudo revertir el panorama en San Jorge. El empate 0 a 0 terminó por provocar su salida del torneo. Pablo Bonaveri puso tres puntas para intentar tener mayores posibilidades, pero salvo en determinados momentos del juego, el León no consiguió superar a su rival como lo necesitaba y quedó prematuramente marginado del Regional Amateur.A estas series se las termina analizando por los 180 minutos y el equipo juliense pagó caro los errores del primer partido, tanto los defensivos como haber marrado un penal. En la revancha salió apremiado y condicionado, y ante un oponente con buenos jugadores como San Jorge, lo hace extremadamente difícil.Los hinchas julienses se habían ilusionado a partir de la llegada de una decena de incorporaciones, algunas de las cuales prácticamente no jugaron. El equipo no pudo ganar su zona y eso fue clave, aunque en esta serie tampoco pudo dar la talla.SAN JORGE 0 - 9 DE JULIO 0Estadio: Parque 23 de Junio.Arbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario).Emilio Rébora; Francisco Vidal, Juan Fedorco, Juan Casarini (35' Juan Zarza) y Cristian Sain (55' Mauro Cuberli); Rodrigo Mosqueira (55' Soto), Jonatan Páez, Diego Migueles y Gastón Novero; Maximiliano Herrera y Maximiliano Bocchetti. DT: Daniel Teglia.Marcos Cordero; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión (70' Luciano Pogonza), Facundo Rodriguez y Osvaldo Arroyo; Maximiliano Aguilar (75' Agustín Tosetto), Tomás Federico y Wilson Ruiz Diaz (45' Maximiliano Bustamante); Tomás Attis (75' Nicolás Guzmán), Agustín Burdesse y Nahuel Vera. DT: Pablo Bonaveri.No hubo goles.