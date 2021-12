El Municipio donó un terreno a Bomberos Voluntarios para la construcción del cuartel

El 3 de noviembre, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela presentó una nota a Intendencia manifestando su pretensión de no aumentar 0.5% que reciben hasta el momento de lo recaudado por Tasa General Municipal y Derecho de Registro e Inspección, sino que pretendían previsibilidad; es decir, que se extendiera por un período de tiempo más prolongado, o bien de manera ilimitada. Además, manifestaron la imposibilidad de contar con un cuartel propio, ya que el que actualmente utilizan es alquilado.

Atento a esa necesidad de la falta de un espacio para que funcione un cuartel propio, el municipio procedió a realizar la donación de un terreno ubicado en la intersección de calle Juan Scossiroli y 25 de Mayo, que le permitirá a esta agrupación seguir creciendo en sus funciones de ayuda y asistencia a la comunidad.

La extensión de 2 a 4 años del importe que reciben, sumado a la donación de este terrero ubicado en un lugar estratégico como lo es la zona norte, da cuenta de una propuesta superadora y que atiende a las necesidades sugeridas por la institución.



LOS PASOS DEL DEM

Lo que se hizo desde el Departamento Ejecutivo Municip fue un Veto Propósitivo a la ordenanza que sancionó el Concejo respecto al aporte. Este último había votado incrementar del 0.5 al 1.5 por ciento mensual por un plazo de 2 años.

El DEM vetó propositivamente la ordenanza por considerar que no daba respuesta al pedido que formuló la Asociación de Bomberos, porque la solicitud pretendía una solución más definitiva de sus problemas y un aporte más estable en el tiempo. En este sentido, el Ejecutivo dejó el aporte en el 0,5% mensual pero por un plazo de 4 años a partir de enero de 2022, y además le ofreció la donación de un terreno para la futura instalación definitiva del cuartel de bomberos, solucionando así, el problema estructural que tienen que es el gasto permanente de pagar el alquiler de un espacio.

El Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, explicó el proceso administrativo realizado resaltando que “estamos colaborando para que ese sueño del lugar propio empiece a cristalizarse”.

“Esto surge a partir de un veto que el Ejecutivo presentó el día miércoles en el Concejo, un veto propositivo respecto de la ordenanza votada. Lo que consideró el Intendente fue escuchar el pedido de la institución y respetar la nota que le presentaron oportunamente en el mes de noviembre y que reiteraron luego de la votación de la ordenanza, por eso esta idea de poder sostener el 0,5 de aporte que es el normal y habitual que viene recibiendo la institución pero prolongarlo en el tiempo, hacerlo por 4 años para darle mayor previsibilidad que era lo que se planteaba. Por otro lado, se incorpora en el veto esta donación con cargo de este terreno para la instalación del futuro cuartel de bomberos, que era otro de los elementos que históricamente la institución venía marcando”.



“PROFUNDA SATISFACCIÓN”

“El Cuerpo de Bomberos es una de las instituciones más jóvenes que tiene la ciudad pero ha tenido un crecimiento muy importante en cuanto a equipamiento y permanentemente se han preocupado por lograr los objetivos propuestos. Eso amerita que el municipio y la comunidad en general escuchen el pedido que están haciendo para tratar de avanzar en conjunto, dándole respuestas, acompañándolos en el diseño de la programación de las acciones que tienen previstas. Ese es el compromiso asumido y hoy estamos dándoles esta buena noticia. El terreno de 25 por 43 metros (1087 metros cuadrados) está bien ubicado ya que tiene una salida rápida por bulevar Lehmann, que reúne las condiciones necesarias de acuerdo a los planteos que se venían haciendo. Así que esta donación es un sueño cumplido para los bomberos pero también un hecho de profunda satisfacción por parte del Municipio. Lo que resta y cabe aclarar es que el veto se va a tratar en el Concejo”, puntualizó Lombardo.

Por su parte, el Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, Andrés Baldessari, rescató la importancia de ya contar con un terreno propio para empezar a planificar a futuro. “El hecho de que el terreno ya sea nuestro es muy importante. Ver el dinero que se nos va en alquiler todos los meses da mucha pena, porque es el dinero que no podemos gastar en equipamiento o en capacitación. Si bien es importante que tengamos el cuartel en funcionamiento el dinero que pagamos de alquiler parece que es algo que se nos fluye entre los dedos. Todos los meses arrancábamos con un saldo negativo y se nos hacía muy difícil levantarlo en el transcurso del mes. La Comisión Directiva hacía un gran esfuerzo, nos ayudaba mucho el aporte de los socios, el aporte de los subsidios del Estado municipal pero siempre con la incertidumbre si íbamos a poder cumplir con las deudas, con los impuestos. Por eso, saber que vamos a contar con un lugar propio, estratégicamente muy bien ubicado, para nosotros tiene mucha significación.”

Finalmente, el presidente de la Comisión Directiva, Miguel Gómez, habló con los medios de prensa presentes y explicó: “Los convocamos para darles una noticia muy buena para nuestra institución, como es la donación de un terreno por parte de la municipalidad para la futura instalación de nuestro cuartel, algo que veníamos reclamando hace mucho tiempo”.

“Hace 12 años que la institución está conformada en esta ciudad, muchos años donde teníamos que estar alquilando de lugar en lugar y hoy que podemos tener un lugar propio, eso no tiene precio. Agradecemos al Intendente por tener este gran gesto con nosotros y por respetar la nota que habíamos presentado en un principio. No queríamos un aumento del subsidio municipal, solo queríamos que se extienda en el tiempo ya que al perdurar eso nos lleva a poder hacer proyecciones”, destacó.

También estuvieron presentes, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios e integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos.