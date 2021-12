Cardoni destacó el regreso de un plan que beneficia a los alumnos

Durante la mañana de ayer, se llevó a cabo la entrega de computadoras en el marco del Plan Nacional Conectar Igualdad, donde estuvo participando el delegado de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni, quien expresó su satisfacción: “El retorno del programa Conectar Igualdad es muy importante, regresando después de 4 años en donde había quedado desestimado o desfinanciado y eso nos trajo algunas complicaciones, fundamentalmente en el 2020 con las dificultades impuestas por la pandemia. Hoy estamos sumamente contentos por la llegada de estas 89 computadoras a la Escuela Técnica 495 y alrededor de 50 para la Escuela Técnica 654, significando una herramienta para muchos estudiantes”.

“Lo importante es que se pueda volver a trabajar, pudiendo contar con este programa que viene potenciado, ya que el programa Federal Juana Manso aplica una plataforma que es de acceso totalmente gratuito, sin conexión a internet, con más de 2.000 aulas virtuales que se van a poder utilizar más allá de la conectividad o no que tengan las escuelas. Viene a complementar la ley de conectividad que se votó en el Senado hace poco tiempo, con lo cual estimamos que vamos a tener un 2022 potenciado desde lo virtual, aclarando que esto no significa que la intención del Ministerio de Educación sea trabajar desde la virtualidad, sino tener esta otra herramienta. Nosotros siempre apostamos a la presencialidad plena en las aulas y si la pandemia lo permite sin tener que recurrir a las burbujas”, explicó Cardoni.

El funcionario, remarcó que uno de los aspectos que puso sobre la mesa la pandemia, tiene precisamente que ver con una mayor incorporación de la virtualidad a la educación y en ese sentido dijo que, “este es un complemento que vino para quedarse y va a formar parte del sistema educativo de cara al futuro y de los desafíos que esta complementariedad trae aparejada”.

Cabe señalar, que el Conectar Igualdad es el Plan Federal del Ministerio de Educación que provee tecnología al sistema educativo con programas de conectividad, equipamiento, propuestas de capacitación docente en TICs y una plataforma virtual educativa de navegación gratuita.

La plataforma consiste en un repositorio de contenidos educativos abiertos, creado colaborativamente por todas las provincias del país, y un sistema de aulas virtuales para que los docentes preparen sus clases por Internet y realicen prácticas de enseñanza innovadora e inclusiva.

Los docentes de las escuelas públicas y privadas de la Argentina pueden solicitar su usuario y comenzar a utilizar la plataforma. Además, pueden armar sus clases a distancia, publicar contenidos y tareas para sus alumnas y alumnos, comunicarse en forma virtual por mensaje o videoconferencia y calificar las tareas, entre otras prácticas.

En tanto, el Plan Federal Juana Manso es un plan orientado a la soberanía digital. Apunta a promover el software libre, el cuidado de los datos, el desarrollo de la industria nacional de software y la producción de recursos educativos abiertos y de calidad, en el marco de la política educativa definida por el Estado.

Está orientado a la sustentabilidad. Se promueve la persistencia, visibilidad y preservación del patrimonio educativo y cultural a través de una construcción colectiva sobre una infraestructura del Estado.

Está organizado de forma modular. Se ofrecen servicios y opciones que pueden ser utilizadas como un todo o por separado de acuerdo con los requerimientos de los diversos contextos (territorio, nivel, jurisdicción, escuela). Un docente, escuela o jurisdicción podrá solicitar la solución integral o bien alguno de sus componentes (los contenidos, las aulas, el sistema que gestiona las aulas, etc.).



UN BIENIO POSITIVO

El delegado de la Regional III de Educación repasó estos dos años atravesados por la crisis sanitaria y manifestó que “desde el Ministerio estamos haciendo un balance de los que fue este bienio pedagógico y entendemos y consideramos que este 2021 fue sumamente positivo a partir de la mejora epidemiológica, del proceso de vacunación y de los cuidados que adoptó la sociedad, que fue comprendiendo e incorporando los nuevos hábitos que estableció la pandemia. Eso hizo que se pueda volver a la presencialidad plena en la segunda mitad del año y eso de algún modo nos permitió recuperar muchas de las trayectorias que habían quedado nulas o intermitentes durante el 2020”.

Cardoni destacó también, todo el trabajo que viene llevando adelante el Ministerio de Educación de Santa Fe, desde la infraestructura, desde la entrega de equipos celulares, desde la implementación del boleto educativo gratuito y el boleto educativo rural, que viene a potenciar el trabajo que se realiza diariamente.



SOBRE LOS INGRESANTES A 1° AÑO

Cardoni hizo referencia a la ubicación de los alumnos ingresantes a 1° año de la secundaria en el 2022 y dijo: “En cuanto a los estudiantes que no pudieron acceder a un lugar en la escuela que eligieron, automáticamente dentro de las 48 hs. posteriores a los sorteos que se realizan en las distintas instituciones, los padres se dirigen a la Regional de Educación donde se les ofrecen las escuelas que cuentan todavía con vacantes, asegurando de este modo el acceso a un banco y garantizando la educación de sus hijos”.