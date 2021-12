Estudiantes rafaelinos recibieron notebooks del Conectar Igualdad

Durante la mañana de ayer, en la escuela Técnica N° 495 “Malvinas Argentinas” se llevó a cabo la entrega de 89 computadoras, en el marco del programa nacional Conectar Igualdad, donde estuvieron presentes la secretaria de Gestión Territorial Educativa de la Provincia, Rosario Cristiani, la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Mariana Andereggen, el senador departamental, Alcides Calvo, el delgado de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni y autoridades de la institución anfitriona.

Acerca de la entrega, Cristiani manifestó que “hoy es una mañana de mucha alegría porque estamos entregando estas netbooks antes de que finalice el año y es una gestión que había hecho el equipo directivo. La provincia de Santa Fe, entre los días lunes, martes y miércoles recibió 1.500 computadoras que se han distribuido en la ciudad de Rafaela, otras en la Región VI y también en la ciudad de Santa Fe. Estamos empeñados, como dijo el gobernador Omar Perotti, en poder borrar las asimetrías y esto de recibir computadoras para los alumnos de escuelas secundarias nos ayuda a borrar estas asimetrías, porque crea mejores condiciones para el aprendizaje; que todos tengan las herramientas es una muy buena noticia”.

Cabe recordar que el Ministerio de Educación relanzó en octubre el programa Conectar que comprende la entrega de hasta 633.000 computadoras a estudiantes de todo el país para facilitar la accesibilidad.

“Nosotros trabajamos en la línea de poder aceptar las diferencias pero no las desigualdades y repito, la llegada de estos equipos informáticos es muy importante para los alumnos de esta escuela. También, alrededor de 50 computadoras fueron entregadas durante la mañana, a alumnos de la escuela 654”, resaltó.

En tanto, Alcides Calvo señaló que “es un hecho sumamente importante y va en línea con que está planteando el gobierno provincial; como decía Rosario Cristiani, es un volver a empezar ya que ha pasado un lapso de 4 años que realmente han generado un detrimento al sistema educativo en general. Quedaron recuerdo de alumnos y padres que recibieron aquellas notebooks que se asignaron y que lamentablemente muchas se han perdido por no contar con asistencia técnica, no tenían el asesoramiento. Creo que con este programa nacional, estas escuelas marcan lo que hoy el sistema educativo está requiriendo, estas carreras relacionadas con la conectividad, con internet, a las relaciones sociales a través del espacio”.



¿PASE SANITARIO

EN EDUCACIÓN?

Al ser consultada la secretaria de Gestión Territorial por la posible implementación del pase sanitario en las escuelas, Cristiani respondió: “No hay definición y todo lo que tiene que ver con los protocolos de aplicación para el cuidado de la salud en el marco de la pandemia lo determina el Ministerio de Salud. Nosotros estamos esperando definición y por ahora no ha habido novedades en ese sentido. Nosotros apostamos a un mayor nivel de vacunación en aquellos que todavía no se han vacunado e instamos a que lo puedan hacer. Ha sido muy importante para la provincia de Santa Fe cuando los niveles de vacunación fueron masivos, haber podido volver a la presencialidad plena y nos parece que ese es un resguardo importantísimo; lo otro es seguir con el correcto uso del barbijo, el distanciamiento y la higiene de las manos”, precisó.