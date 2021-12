Paraná fue escenario del Premio Coronación

El autódromo "Ciudad de Paraná" sirvió de marco, el fin de semana, a la disputa del Premio Coronación del Turismo Zonal Santafesino, con la organización del Club de Volantes Entrerrianos.

En la oportunidad se definieron los títulos de las cuatro divisionales, quedando los campeonatos en poder de José Andrieri (Fiat 600/850), Javier Prósperi (Fiat 600/1100), Gustavo Olivera (Fiat 128) y Claudio Gómez (TZ 1600).

En el caso de esta última categoría, Nicolás Donati fue el piloto que logró sumar la mayor cantidad de puntos a lo largo del año, pero no pudo festejar el título como consecuencia de no haber obtenido la victoria obligatoriamente, según lo estipula el reglamento.

En consecuencia, el número 1 quedó para Gómez, a pesar de su exclusión en la fecha que marcó el cierre de la actividad.

La definición más apretada se concretó en Fiat 128, donde los tres primeros del certamen quedaron separados por seis unidades, quedándose con una nueva corona Gustavo Olivera.

En los "bolitas", fueron indiscutidos monarcas José Andrieri en 850 y Javier Prósperi en 1100, en una prueba final que compartieron ambas cilindradas, como ocurrirá durante el año próximo.

Las posiciones de los siguientes finales quedarán ordenadas de la manera:

Fiat 600 (850 y 1100): 1 ° José Andrieri; 2 ° Maximiliano Jacobe; 3 ° Walter Marzetti; 4 ° Javier Prósperi; 5 ° Gonzalo Ocanto; 6 ° Fernando Caito; 7 ° Esteban Pontoni; 8 ° Horacio Bordón; 9 ° Mariano Núñez y 10 ° Lautaro Gutiérrez.

Fiat 128:1 ° Diego Melchiori; 2 ° Nicolás Stalder; 3 ° Gustavo Olivera; 4 ° Martín Fernández; 5 ° Nicolás Donnet; 6 ° Renzo Bustamante; 7 ° Nicola Verti; 8 ° Eduardo Bertone; 9 ° Gastón Mierke y 10 ° José Andrieri.

TZ 1600: 1 ° Juan Pablo Massello; 2 ° Nicolás Donati; 2 ° Lucas Giorgis; 4 ° Alejandro Cipolat; 5 ° Damián Massara; 6 ° Tomás Luraschi; 7 ° Alejandro Batalla; 8 ° Eduardo Donatti; 9 ° Alexis Finós y 10 ° Enzo Gorosito.



LAS POSICIONES

Así finalizaron los campeonatos de la temporada 2021:

Fiat 600 (850): José Andrieri (campeón) 266 puntos; Esteban Pontoni 230; Walter Marzetti 215,50; Gonzalo Ocanto 177,50; Rafael Naibert 118,50 ... Diego Bernini 66,50.

Fiat 600 (1100):Javier Prósperi (campeón) 319 puntos; Horacio Fernández 215,50; Maximiliano Jacobe 210; Jorge Gogñiat 180; Julio Miretti 174,50; Diego Schegtel 139 ... Mariano Alassia 6 ... Claudio Zanatta 1,50.

Fiat 128: Gustavo Olivera (campeón) 247,50 puntos; Diego Melchiori 243,50; Nicolás Stalder 241,50; Nicola Verti 214,50 y Nicolás Donnet 183,50.

TZ 1600: Nicolás Donati (no ganó) 220 puntos; Claudio Gómez (campeón) 200,50; Robertino Aranda 165; Román Debortoli y Lucas Giorgis 156,50 ... Matías Marengo 91,50 ... Alejandro Cipolati 64,50 ... Williams Dalmazzo 39,50.