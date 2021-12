Expectativas pesimistas

Desconcertante e indescifrable como las gambetas de Messi es la economía argentina. Un verdadero enigma que complejiza la planificación de un proyecto familiar, comercial, industrial o agropecuario, porque las reglas de juego cambian a partir de gobiernos que hacen de la improvisación su manual de estilo para la gestión pública. Además, ni siquiera se promueve el ahorro, que es la gran base para sostener el crecimiento y la inversión. En un país desigual, donde la mitad de la población es pobre, quienes pueden acumular pesos sienten que en poco tiempo solo tienen en su poder papel pintado, porque además si eligen depositar sus ahorros en plazo fijo la rentabilidad es negativa. Comprar dólares no es para todos pues las restricciones son altas y aquellos que logran calificar apenas pueden comprar, en el mercado legal, un puñadito de billetes.Por tanto, es difícil ahorrar y defender el valor del ahorro ante una inflación impiadosa. También es complicado cuidar el salario porque la inflación lo pulveriza con solo dos o tres visitas al supermercado. Entonces planificar implica estar atento a las señales o lecturas de los especialistas. Una Argentina tan inestable como la vemos y sufrimos, no puede devolver una imagen confiable.Así la cosas, el crecimiento de la economía argentina se desacelerará drásticamente en 2022, pero la inflación no, advirtió un informe de la banca de inversión Goldman Sachs. Para esa empresa, la Argentina crecerá 2,9% el año próximo, mientras que la inflación girará en torno al 50%, más allá de la proyección del 33 por ciento efectuada por el Ministerio de Economía que nadie tiene en cuenta.El reporte subraya que el ajuste fiscal es urgente, pero que de todos modos no se busca. El ajuste del tipo de cambio es imprescindible, pero una cuestión de difícil gestión dado el entorno muy elevado de 50% más inflación. Goldman Sachs también estimó que sin un marco de política creíble respaldado por un ajuste fiscal estructural y una política monetaria más estricta, es probable que las ganancias de competitividad externa derivadas de la devaluación de la moneda sean efímeras, ya que avivarán la inflación.En este marco, para 2022-23 se espera que la economía enfrente vientos en contra debido a la acumulación de desequilibrios macroeconómicos y financieros y micro distorsiones crecientes y asignación ineficiente de recursos, debido a un amplio conjunto de controles de capital, financieros, comerciales, laborales, cambiarios y de precios que distorsionan, en medio de una débil credibilidad de las políticas, enfatizó la banca de inversión. Si fuera un diagnóstico médico, deberíamos preocuparnos seriamente.En cuanto a un acuerdo entre la Argentina y el FMI, el informe puntualizó sigue siendo un tema abierto con una resolución difícil e incierta dada la tibia disposición de las autoridades a adoptar un ajuste macroeconómico basado en políticas. Al respecto, remarca que el mercado ha estado esperando y esperando un nuevo programa del FMI desde la última reestructuración de la deuda de Argentina (agosto de 2020). El panorama macroeconómico de Argentina en los próximos dos o tres años estaría condicionado por las políticas, reformas y metas de desempeño acordadas en el contexto de un nuevo programa del FMI. Pero no todos los programas son iguales y la probabilidad de una negociación fallida o un programa fallido no es baja, señaló la banca de inversión.A la vez, reconoció que el FMI enfrenta importantes problemas de reputación al suscribir un nuevo programa con Argentina, ya sea un programa ligero o completo, dado el alto riesgo de fallas repetidas. Asimismo, alertó que el stock de reservas internacionales netas utilizables se está agotando peligrosamente, a la vez que se perciben pocos indicios de que la política monetaria, cambiaria y de tipos de interés se desplace hacia una senda más convencional.Claramente, las expectativas de Goldman Sachs no ayudan a recuperar la confianza y la autoestima.