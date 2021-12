Se realizaron inspecciones en los comercios

El Estado municipal se encuentra realizando controles programados en comercios de Rafaela con el objetivo de verificar el cumplimiento de lo establecido para el funcionamiento de cada uno, de acuerdo al rubro al que pertenecen.

El objetivo no solo es verificar el cumplimiento de la normativa vigente, sino también transmitir el mensaje sobre la responsabilidad que asume cada negocio al vender un producto.

Los trabajos son llevados a cabo por personal de Protección Vial y Comunitaria, con el apoyo de la Brigada de Explosivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Además, teniendo en cuenta que muchos comerciantes suelen anexar para estas fechas la venta de artículos de pirotecnia, el Estado local recuerda que es indispensable obtener la habilitación correspondiente para ese fin.

Es importante dar a conocer que la venta de artículos de pirotecnia a menores de 16 años no está permitida. Vender este tipo de artículos sin las autorizaciones pertinentes lleva a provocar situaciones indeseadas que pueden llegar a poner en riesgo la salud.

Por último, vale recordar que para realizar denuncias por venta no autorizada de pirotecnia los números habilitados son los siguientes: 105 (Guardia Urbana Rafaelina); 147 (Rafaela Responde); 3492425400 y 3492502030 (Protección Vial y Comunitaria).