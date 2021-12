Lombardo y Muriel juraron y ya están en funciones en el gabinete

El intendente Luis Castellano puso en funciones al nuevo jefe de Gabinete municipal, Marcelo Lombardo, y a Jorge Muriel, quien se desempeñará como secretario de Gobierno y Participación, tal como se anunció el martes cerca del mediodía.

En el acto estuvieron presentes la escribana Jorgelina Bassano; la directora general de Despacho de Intendencia, Marilina Laorden; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; las concejalas Brenda Vimo y Valeria Soltermam y los concejales Juan Senn y Martín Racca; además de familiares de los nuevos funcionarios.

“Es un enorme desafío que uno asume con total responsabilidad y voy a poner el mayor de mis esfuerzos para realizarlo. Creo que las designaciones y las decisiones del Intendente suelen estar atadas a las demandas de la comunidad, y esas demandas van variando con el correr del tiempo, con lo cual siempre uno manifiesta que la política es dinámica y lo que es necesario en un momento, quizá pierda prioridad en otro, y eso hace que haya movimientos en el Gabinete”, explicó Lombardo, quien hasta ayer fue secretario de Gobierno y Participación.

Además, destacó: “Somos un equipo de trabajo que consideramos que la mejor manera de llevar adelante la gestión pública es tratando de aprovechar las potencialidades que cada uno tiene donde haga falta. Vengo a ocupar un cargo que deja Amalia Galantti y que lo deja en un nivel muy alto. Ella ejerció esta función en un momento totalmente atípico para la ciudad que va a ser histórico y en donde le tocaron dos desafíos enormes: por un lado, gestionar la pandemia y por el otro lado, gestionar en pandemia”.

“Fue un proceso difícil y Amalia lo ejerció con la responsabilidad que el cargo requería. Pero además, lo hizo con mucho compromiso y vocación, que son valores que en la política uno siempre rescata. Me comprometo a poner esos mismos valores en permanente instancia, tanto en compromiso como en vocación, y entendiendo que iniciamos una etapa diferente donde quizás las paridades que se van generando en las representaciones políticas exigen un ejercicio intensivo del diálogo, tratando de lograr consenso en las decisiones políticas”, concluyó el nuevo jefe de Gabinete.

Lombardo asumió en lugar de Galantti, que a su vez volvió a su puesto de abogada dentro de la Fiscalía Municipal.

Por su parte, Jorge Muriel, ahora a cargo de la secretaría de Gobierno y Participación, manifestó: “Es un desafío muy grande. Marcelo reordenó cuestiones que la pandemia nos había desacomodado. Hay que continuar con la educación, concientización y control en el tránsito, pero tenemos un trabajo arduo en las distintas dependencias que forman parte de la Secretaría. Seguiremos trabajando fundamentalmente para el bienestar de los rafaelinos y rafaelinas”.

En cuanto a la realidad del tránsito en la ciudad, Muriel amplió remarcando que “trabajaremos muy fuerte en el ordenamiento del tránsito, porque Rafaela es una ciudad compleja, en volver a generar conciencia en los conductores de autos, motos o bicicletas, en los peatones. Todos tenemos la responsabilidad para que el tránsito vuelva a ordenarse”.

Para cerrar, el nuevo secretario de Gobierno y Participación mencionó la incorporación de Nahuel Aimar en la secretaría que encabeza: “La incorporación de Nahuel Aimar no es casual. La juventud necesita una atención especial. Es una demanda que surgió y entendíamos que era una incorporación que podíamos hacer. Es un joven formado y no tenemos dudas que será el nexo entre la necesidad de la juventud y lo que el Estado tiene que hacer”.