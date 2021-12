Raffaella Carrà tendrá un documental

La diva de la televisión italiana, Raffaella Carrà, fallecida en julio a los 78 años, será recordada en un documental que se realizará próximamente y que profundizará en el impacto cultural que tuvo en todo el mundo este auténtico icono pop.

La productora Fremantle, responsable de programas como X Factor, consiguió en exclusiva de sus herederos la opción a los derechos internacionales para realizar del documental, que llegará en "los próximos meses", según reveló la agencia de noticias EFE.

Hasta el momento no se ha hecho pública la identidad de sus herederos. La artista no tenía hijos, pero se ocupaba de sus sobrinos Matteo y Federica desde que falleció su hermano, el padre de ambos, en 2001, cuando tenía 56 años.

El proyecto será liderado por el consejero delegado para Europa de la productora, Andrea Scrosati, y sumará a su responsable en Italia, Gabriele Immirzi, y en España, Nathalie García, además de contar con el apoyo de la productora española Cero Coma, entre otros.

El filme incluirá, además de gran cantidad de material de archivo ya conocido, imágenes inéditas que nunca han visto la luz. A su vez, según informó El País, la intención del proyecto es captar el sentimiento rebelde y revolucionario que tenía Raffaella. "Su carrera sin precedentes como super estrella de la televisión italiana se extendió durante siete décadas, convirtiéndose en un símbolo de la liberación y los derechos de la mujer. Carrà no dejó de desafiar los límites de la moral conservadora y de presentarse como una mujer libre, independiente y consciente de sí misma", destacan en un comunicado.

En la productora también definen a la artista como “una de las mujeres más inspiradoras de Italia”. En este punto cabe recordar que la artista animó a las mujeres a expresarse libremente cuando, por ejemplo, en 1970 se convirtió en la primera mujer italiana en mostrar su ombligo en la televisión en medio de una actuación. Asimismo, fue una gran defensora e icono de la comunidad LGTB y en 2017 recibió el premio World Pride.

Nacida en Bolonia en 1943, con 10 años, Raffaella María Roberta Peloni se trasladó a Roma, la ciudad que la acabaría adoptando, para comenzar a recibir clases de baile. En la década de los 60, Carrà ya contaba con cierta fama en su país gracias a la aparición en programas y musicales, pero no fue hasta 1976 cuando alcanzó la fama en España e Iberoamérica al aparecer en las casas a través de Televisión Española.

Es por esta razón que la cinta repasará la brillante trayectoria e influencia de esta actriz, bailarina, presentadora de televisión y cantante que conquistó el planeta, especialmente el mundo hispano, desde España a Latinoamérica.

"Fiesta", "En el amor todo es empezar", "0303456" o "Hay que venir al sur" fueron algunas de sus canciones más conocidas y con las que conquistó a varias generaciones por todo el mundo gracias a sus melodías y bailes desenfrenados.