Más de 1.000 millones de litros se produjeron en noviembre

En el mes de noviembre pasado la producción fue de 1.077 millones de litros de leche, lo que implica un valor -0,3% en el promedio diario respecto a octubre, que fue el mes del pico de producción anual, según se desprende de los datos informados por la Dirección Nacional de Lechería.

Cuestiones climáticas favorables en las principales cuencas lecheras, incluida la de Rafaela, permitieron que la desaceleración no fuera tan brusca y prácticamente se mantuviera igual al mejor mes del año. Desde la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, ratificaron este dato diciendo que la producción no disminuyó a causa del acompañamiento climático, buena disponibilidad de alimentos y pasturas, y porque los primeros calores fuertes recién llegaron a principios de diciembre. Esto posibilitó que las vacas en producción no entraran en estrés calórico, pudiendo recuperar estado corporal por las noches, que fueron más frescas que otros años.

Así, los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, indicaron que la producción de noviembre fue un 4,5% superior a igual mes del año anterior.



UN AÑO CON MUCHA LECHE

“El promedio ponderado de las estimaciones de unas 20 industrias que reciben y procesan entre el 50% y 60% de la leche de Argentina -según el relevamiento del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA)-, arrojaba un valor de crecimiento proyectado para enero-noviembre 2021 del 1,6%, que como vemos, fue más del doble que esa estimación ya que en los 11 meses ya transcurridos del año el crecimiento acumulado fue del 4%, lo que indica que la producción real viene por encima de las expectativas volcadas en esa proyección inicial y nos hace suponer un crecimiento en torno al 4% para todo el año 2021 en lugar del 1,5% previamente considerado”, admitió el observatorio.

Otro dato importante es que “hace 29 meses consecutivos que la producción crece interanualmente y lo hace a un promedio mensual del 5,1% (entre 0,04% y 15,4%)”, agregó el OCLA. Incluso hay que remontarse a noviembre de 2015 para encontrar un noviembre similar en volumen de producción.

Cabe recordar que la producción total de leche en 2020 alcanzó los 11.113 millones de litros, es decir, un 7,44% más respecto a 2019. De concretarse un crecimiento del 4% para el año 2021 se alcanzaría los 11.558 millones de litros de leche.

Como es habitual, la producción desde el pico de máxima en octubre, suele caer a una tasa del 5% mensual hasta marzo/abril, donde luego comienza un nuevo repunte hacia octubre (pico de producción).

Pero no todo es volumen sino también calidad de leche. Según consignó esta semana el OCLA con datos relevados del SIGLEA, la evolución de los denominados “sólidos útiles” (grasa butirosa y proteína), crecieron el 4,6% en el acumulado enero-noviembre, incluso por encima del crecimiento de la producción medida en litros de leche (4,0%)”.



INDUSTRIA, CONSUMO Y EXPORTACIÓN

En cuanto a lo que refiere al eslabón secundario de la cadena, el último mes informado es octubre, donde las usinas debieron procesar toda la producción en su pico de máxima. Según la DNL, la variación de elaboración industrial se mantuvo prácticamente igual que en 2020, cayendo apenas un 0,4% en el interanual, pero alcanzando el 53% de la utilización de la capacidad de recibo instalada. Por su parte, las existencias de Leche en Polvo Entera se ubicaron 64% superiores a las de octubre del año pasado.

Lo que no se recupera es el mercado interno de lácteos. Nuevamente el período acumulado de 2021 se encuentra un -8% respecto los niveles de 2020 para leches fluidas, -16% en leche en polvo, -3% para el resto de los productos y sólo se mantiene en positivo el consumo de quesos (4%).

Finalmente, se sigue achicando el crecimiento de las exportaciones de productos lácteos, que hacia noviembre marcó un 5% positivo con 315.800 toneladas por un valor que supera los 1.000 millones de dólares en el acumulado enero-octubre.



FUERTE CAÍDA DEL PRECIO

La última subasta de Fonterra de este 2021, la referencia mundial de precios lácteos (especialmente para Leche en Polvo), anotó una caída en el índice general del -1,5%, destacándose el retroceso del precio de la LPE con -3,3% luego de la performance alcista de los últimos meses. Así, quedó el precio de referencia en 3.867 US$/tn, según informó este martes el Global Dairy Trade.