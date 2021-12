Gianola se defiende

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El actor Fabián Gianola salió con los tapones de punta y ahora acusa a las dos mujeres que lo denuncian por abuso sexual de buscar "prensa, fama y dinero en forma inescrupulosa".Mediante un escrito presentado por sus abogados ante la jueza Ángeles Gómez Maiorano, criticó duramente a Fernanda Meneses y a Viviana Aguirre."Luego de mentir tanto Aguirre como Meneses ambas denunciantes se acercaron y comenzaron a sacar el provecho que buscaban, promocionaron una obra de teatro juntas llamado ´la ex de mi ex´.Las denuncias las lanzaron al a fama, al trabajo, a facturar, mientras en el camino queda destruida injustamente otra persona que es inocente", dijo Gianola.El actor aseguró que las denunciantes buscan "instalarse en los medios para tener mayor fama a partir de estas denuncias".Sobre Meneses, por cuya denuncia investigan cuatro hechos -uno de los cuales de violación-, Gianola dijo que tiene "una patología psiquiátrica" y que ella tiene procesos judiciales iniciados "muchos en su su contra y en el fuero de familia"."La ayudé a tener trabajo en el teatro y en la televisión. La nombrada se enojó conmigo por problemas netamente laborales y económicos que no le pude solucionar. Comenzó a inventar un montón de sucesos inexistentes", indicó el actor.Además, acusó que ella primero denunció dos hechos y luego le fue agregando otros, lo que la muestra "inconsistente"."Jamás la violé, jamás abusé de ella. No hay un testigo u otra prueba que corrobore lo que dice, incluso los testigos que propuso no aportan dato alguno", disparó.Sobre Aguirre, con quien compartió un programa en Radio Colonia, el actor dijo que se enojó también por cuestiones laborales."Aguirre no tiene capacidad necesaria para estar en la radio, sus participaciones eran muy pobres", indicó, mientras que además dijo que el único testigo que ella presenta para corroborar los abusos es Agustín Villanueva, con quien tuvo una relación."Meneses y Aguirre se juntaron tiempo después para publicar una obra teatral juntas. Las denuncias las lanzaron a la fama, al trabajo, a facturar, mientras en el camino queda destruida injustamente otra persona que es inocente", concluyó.