Boca y River tuvieron un sorteo con rivales de la C

Boca, último campeón de la Copa Argentina, y River, ganador de la Liga Profesional de Fútbol, enfrentarán respectivamente a Central Córdoba de Rosario y Deportivo Laferrere, ambos de la Primera C, en los 32avos. del torneo más federal del fútbol argentino. Boca y River no se podrán cruzar antes de las semifinales en caso de llegar a esa instancia, y del mismo lado del cuadro quedó Racing, posible rival del club "xeneize" en octavos.

La Copa tendrá en el arranque a Racing Club ante Gimnasia y Tiro de Salta; San Lorenzo contra Racing de Córdoba; e Independiente con Central Norte de Salta. A su vez, habrá clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia, equipos de la Primera Nacional, y será el único en esta instancia.

Por otro lado, en el caso de que avancen Boca y Ferro, se toparán tras más de 20 años en los 16avos, y River podría cruzarse con Barracas Central, reciente ascendido a la Liga Profesional, que tendrá antes como rival a Acassuso, de la Primera B.

En el copón 1 estuvieron los primeros 16 equipos de la Liga Profesional; en el 2 lo hicieron los últimos 10 de la LPF y los seis mejores de la Primera Nacional; en el 3 se ubicaron los de la Primera C, Primera D y Torneo Federal; y en el 4 los clasificados de la Primera Nacional y B Metropolitana. Recordemos que por primera vez desde el comienzo de este campeonato, no habrá participación de equipos de nuestra Liga, ya que Atlético Rafaela y Unión de Sunchales no pudieron clasificarse en sus respectivos campeonatos.

No hubo cabezas de series previos aunque sí se le otorgó un beneficio a los que fueron campeones en algún momento de la historia y por eso se enfrentarán a rivales de las categorías menores.

Las primeras sedes confirmadas oficialmente para el torneo en un principio fueron Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Luis y Cutral Co (Neuquén), aunque seguramente se agregarán Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta y Córdoba.

Boca es el máximo ganador de la Copa Argentina, con cuatro consagraciones (1969, 2011-12, 2014-15, 2020-21), seguido de River Plate con tres (2015-16, 2016-17, 2018-19).Los otros ganadores fueron Rosario Central (2017-18), Huracán (2013-14) y Arsenal de Sarandí (2012-13). En esta edición, el máximo goleador se llevará un premio con el nombre de Sergio "Kun" Agüero, quien se retiró hace semanas del fútbol por un problema cardíaco y con apenas 33 años, según confirmó el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia en el discurso de apertura.



TODOS LOS CRUCES

Partido 1: Banfield-Dock Sud. Partido 2: Huracán-Deportivo Madryn. Partido 3: Gimnasia (LP)-Liniers. Partido 4: Newell's-Ituzaingó. Partido 5: Vélez-Cipolletti (Río Negro). Partido 6: River-Deportivo Laferrere. Partido 7: Racing-Gimnasia y Tiro (Salta). Partido 8: Estudiantes (LP)-Puerto Nuevo. Partido 9: Lanús-Defensores de Cambaceres. Partido 10: Boca Juniors-Central Córdoba (Rosario). Partido 11: Argentinos Juniors-Olimpo (Bahía Blanca). Partido 12: Independiente-Central Norte (Salta). Partido 13: Arsenal-Chaco For Ever. Partido 14: Colón (Santa Fe)-Sportivo Peñarol (San Juan). Partido 15: Rosario Central-Sol de Mayo (Viedma). Partido 16: San Lorenzo-Racing (Córdoba).

Partido 17: Central Córdoba (Santiago del Estero)-Gimnasia (Jujuy). Partido 18: Quilmes-San Martín (Tucumán). Partido 19: Patronato (Paraná)-Deportivo Morón. Partido 20: Talleres (Córdoba)-Güemes (Santiago del Estero). Partido 21: Atlético Tucumán-Brown de Adrogué. Partido 22: Defensa y Justicia-Sacachispas. Partido 23: Ferro-J.J. Urquiza. Partido 24: Godoy Cruz (Mendoza)-Tristán Suárez. Partido 25: Platense-Belgrano (Córdoba). Partido 26: Almirante Brown-Agropecuario Argentino (Carlos Casares). Partido 27: Barracas Central-Acassuso. Partido 28: Independiente Rivadavia (Mendoza)-Gimnasia (Mendoza). Partido 29: Aldosivi (Mar del Plata)-Colegiales. Partido 30: Sarmiento (Junín)-Flandria. Partido 31: Tigre-Los Andes. Partido 32: Unión (Santa Fe)-Sportivo Las Parejas.