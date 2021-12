Avanza el análisis del Presupuesto, que se aprobará la próxima semana

Con el proyecto de Presupuesto 2022 para discutir sobre la mesa, los concejales recibieron ayer por la mañana a media docente de funcionarios del gabinete y les plantearon dudas e inquietudes sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo el último día se septiembre pasado. Se acordó consensuar entre ambos poderes de dónde se recortarán los casi $ 51,5 millones menos que recaudará el Municipio el próximo año a raíz de la modificación de la Tributaria dispuesta por la mayoría legislativa. Además, se vislumbra que habrá posturas encontradas en el “artículo 6”, un clásico cada vez que se discute la denomina "ley de leyes" del Municipio, pero al mismo tiempo se admite que no será obstáculo para la aprobación de la iniciativa, cuyo tratamiento se efectuará casi con seguridad el jueves 30 de diciembre, en la última sesión ordinaria del calendario.

Los tres temas principales abordados durante la extensa reunión giraron en torno a:

-los movimientos previstos en la planta de personal del Municipio,

-la marcha del plan de pavimentación de 130 cuadras en la ciudad,

-la merma en la recaudación del primer semestre de 2022 a partir de la poda en el porcentaje de actualización de los tributos impositivos impuesto por la oposición sobre el pretendido por el Departamento Ejecutivo, rebaje que fue del 27% al 18.80%.

La reunión de comisiones de ayer, tuvo la presencia del flamante jefe de Gabinete municipal, Marcelo Lombardo, acompañando al secretario de Hacienda, Eriberto Lanfranco, y Marcelo Barbero, responsable de la confección del Presupuesto; las secretarias de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo; de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso y el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino.



El DReI SE RECUPERA

En lo que respecta al área de la Economía y Finanzas las dudas de la oposición estuvieron enfocadas, en primer lugar, en la nueva estimación de ingresos con que trabaja el municipio y Lanfranco señaló “que por Tasa General de Inmuebles son alrededor de $ 53.100.000 y por Tasa Agroalimentaria (eliminada por el Concejo) la baja está en $ 1.600.000. En total tendremos una menor recaudación de $ 54.700.000. Pero, por el otro lado, hay una menor cantidad de aportes a realizar por menor recaudación en el fondo de Salud, por $ 2.800.000, el FAE por $ 210.000, el fondo de bomberos en $ 200.000 y el fondo de adoquinado en aproximadamente $ 28.000. Esto hace un ahorro de $ 3.238.000 por lo que la disminución de recursos se sitúa en $ 51.462.000”.

Con relación a los activos fijos, otra consulta hecha por la oposición, aclaró “que para el año que viene no esta incluido el Predio de la Flor, y está contemplada la venta de 7 lotes que ubicados en Villa los Álamos y en el Jockey Club con un valor de 50 mil dólares (a una cotización de 130 por dólar como estaba en el presupuesto nacional), equivalente a $ 45.500.000. Un segundo ítem dentro de los activos fijos que es el recupero de la infraestructura que se va a hacer y la venta de los 315 lotes del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que son $ 28 millones para el próximo año.

Respecto del DReI, el funcionario manifestó que “hubo un incremento dentro de los principales 200 contribuyentes, que son 85% del total de la recaudación, a partir de la mejora en la actividad comercial e industrial que no la teníamos en el mes de setiembre así que esa suba va a estar rondando lo que originalmente estaba presupuestado”.

Con relación a la forma en que se verán afectados los recursos de cada área de Gobierno, hubo consenso para que la decisión se adopte a partir del diálogo entre los dos poderes.



MUY AUSTERO

A la hora de brindar precisiones sobre la planta de personal municipal y el pedido de incremento del Ejecutivo, Gallardo repasó la situación actual para después justificar la solicitud de nuevos cargos de planta y contratados para 2022.

“Actualmente -sostuvo- tenemos 1.260 cargos de planta permanente presupuestados, 280 contratados y 970 horas cátedra. En mayo pedimos un incremento de estos cargos por cuestiones vinculadas a la pandemia y la reorganización de los recursos humanos, pero la emergencia que dilató el ordenamiento y la reorganización en cuestiones relacionadas con concursos, subrogancias, los pases a planta permanente y en ese momento pedimos un incremento de 80 cargos de planta permanente e incrementar en 20 contratados más. En este caso hubo un aumento real de 40 nomás porque el Concejo decidió no otorgarnos la cantidad que necesitábamos”.

Y agregó: “la foto actual es que tenemos 1.256 de los cargos de planta permanente presupuestados, que eran 1.260 o sea que sólo quedan solo 4 libres a fin de año. De esos permanentes hay 96 subrogancias otorgadas, que son sobre cargos vacantes, hay 7 subrogancias autorizadas en trámite y 26 subrogancias pendientes de autorización. Entonces con este número a fin de año la municipalidad necesita un incremento de 60 cargos más de la planta para 2022 que nos van a permitir hacer 2 pases a planta permanente, que son los que habitualmente hacemos dos veces al año, uno en el primer semestre y otro en el siguiente y además nos va a permitir continuar regularizando las situaciones laborales de los empleados”.

“Lo que se pide en el presupuesto 2022 es muy austero en comparación con los anteriores porque en cargos para planta permanente veníamos pidiendo 100 cargos y ahora solo solicitamos 60. Y para los contratados solamente pedimos un incremento de 20”, apuntó la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia.



29 CUADRAS

Por su parte, la secretaria de Obras y Servicios Públicos inició su exposición reseñando la evolución del Plan de 130 cuadras de pavimento. “Arrancó en 2018 y se hicieron 11 cuadras; en 2019, fueron 17 cuadras y media, en 2020, año de pandemia, otras 15 y media y en 2021, que fue el de mejor rendimiento que tuvimos, llegamos a las 57 del plan y en este año llegamos a 10 de los 17 barrios contemplados. Ahora, nos quedan 29 (presupuestadas para 2022) cuadras y avanzaremos lo que podamos en lo que queda del año y vamos continuar en el 2022. Quiero aclarar que este año pudimos darle mayor ritmo y recuperar lo que teníamos de atraso porque la provincia nos hizo un aporte de 40 millones, por un convenio que el Concejo aprobó, para darle celeridad al plan. En este convenio se incluyeron 17 cuadras del plan 130”.



¿EL ARTÍCULO DE LA DISCORDIA?

Todo parece indicar que el artículo 6 del presupuesto será el más complicado de resolver y lo más probable es que se llegué a la sesión sin acuerdo. Es evidente que la oposición no quiere adelantar su postura y la hará conocer recién en el recinto donde la terminará votando y aprobando.

Vale recordar que el artículo en cuestión establece que “cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 2.000.000 de cada una de las Secretarias y Subsecretarias excedan hasta un 20% (veinte por ciento) las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamentar al Concejo Municipal la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprendidos para cumplir con tal erogación”, monto y porcentaje con los que Juntos por el Cambio y el unipersonal del Frente Progresista no están de acuerdo.



ALTA MOROSIDAD

“La cobranza del pavimento no está llegando al 50% y por ello fue clave el apoyo de la provincia porque sino no podríamos haber seguido con el plan de 130 cuadra”, confió Chivallero. En el mismo sentido, Lanfranco amplió el preocupante dato al revelar que “el promedio de lo que se recauda en concepto de todo lo que es ‘contribución por mejoras’ está en el orden del 50%”.