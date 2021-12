EMERGER: Consejos para estas fiestas

Debemos recordar que sigue habiendo transmisión comunitaria en casi todo el país de la cepa Delta, de las cepas anteriores en menor medida y de esta última cepa de la cual se habla qué es la Ómicron, por lo que es necesario renovar consejos a tener en cuenta para cuidarnos, como por ejemplo limitar las reuniones en los días previos a las fiestas. Se aconseja que los lugares de festejos sean al aire libre como ser patios, balcones, terrazas, veredas y de ser en el interior recordar que se deben abrir las puertas y ventanas y de haber aire acondicionado no debe ser dirigido directamente a la gente reunida.

Independientemente de que últimamente se hacen autorizado reuniones con un número mayor de personas, seguimos aconsejando limitar la reunión a los núcleos familiares más cercanos o burbujas familiar prefiriendo qué cada grupo o burbuja se encuentre en un extremo de la mesa tratando de no compartir vasos platos ni cubiertos y de ser posible cada cual debe traerlos y llevarlos.

Sigue vigente el lavado de manos el uso de barbijo antes y después del encuentro y el distanciamiento social prefiriendo evitar el contacto directo.

Asimismo, quien tenga síntomas o sospeché por contacto de casos confirmados de Covid no debe participar de las reuniones familiares ni salir de su casa.

El Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger, nos recomienda: “En cuanto al menú para las fiestas, platos no deben ser altos en calorías y de esta forma se pueden probar un poco de cada uno o elegir el que más nos gusta tratando de limitar el postre y las frutas secas o aquellos compuestos con chocolate o helado que provean mucha carga de glúcidos azúcares”.

Se deben preferir las porciones pequeñas o medianas evitando una segunda vuelta, se debe comer despacio y masticar la mayor cantidad de veces posible, recordemos que nuestro cerebro tarda alrededor de 20 minutos en recibir la señal del estómago de que está satisfecho por eso hay que aumentar los tiempos entre comidas.

Se aconseja preparar entradas livianas ya que los aperitivos suponen un aporte energético importante y tratar de que no haya salsa a base de crema, prefiriendo platos que contengan mucha verdura y pocas grasas.

Si el plato principal está compuesto de carne se aconsejan los cortes magros retirándole la grasa visible o la piel de las aves antes de cocinarla ya que muchas opciones para esta época son el pavo, el pollo al horno o las carnes rojas.

Llegando al postre es preferible que sean postres livianos, en caso del helado preferentemente bajo en calorías o de gusto frutales, ensalada de fruta, peras al natural o gelatina light con frutas teniendo en cuenta que la mezcla de la ensalada de fruta con vino u otro alcohol aporta demasiadas calorías para este momento de la cena.

Se debe elegir colocar jarras con agua como bebida base en la mesa ya que como también en general hay vino para acompañar las comidas en las fiestas es útil intercalarlo con vasos de agua ya que tienen elevado contenido calórico y por otra parte recordemos está prohibido conducir de vuelta a casa si consumimos alcohol.

En general las sobremesas de las fiestas tanto en Navidad como en año nuevo tienen un sesgo de algunos productos alimenticios que deben consumirse en zonas frías no siendo este el caso en nuestras latitudes por lo tanto debemos hacer una sobremesa corta ya que los dulces, las frutas secas, los turrones, los chocolates o la bebida en exceso con alcohol produce un altísimo contenido calórico y suele pasarnos factura durante los días posteriores.

Desde Emerger, la empresa de servicios de salud, explican: “Recordemos que durante la cena de Nochebuena y fin de año se pueden llegar a consumir enormes cantidades de calorías que a veces llegan a 10000 en un solo día siendo que lo necesario para vivir está entre 1800 a 2000 calorías diarias, todo esto produce un daño importante en nuestro organismo y ese show de calorías azúcares y grasas le costará a nuestro aparato cardiovascular y gastrointestinal mucho trabajo procesar”.

Basándonos en lo antedicho van unos ejemplos de las cantidades de calorías en los platos típicos qué se estilan para las fiestas en nuestro país:

1) ensalada rusa (360 cal.)

2) Vitel toné (450 cal.)

3) pionono (194 cal.)

4) pollo a la parrilla (390 cal.)

5) carne asada, tira (620 cal).

6) copa de vino (120 cal.)

7) copa de champagne (150

cal.)

8) vaso de gaseosa (130 cal.)

9) clericó vaso (110 cal.)

10) helado tres gustos, porción, (360 cal.)

11) ensalada de fruta, porción (400 cal).

12) porción de pan dulce (320 cal.)

13) nueces, cinco mariposas (60 cal.).

14) turrón, porción (130 cal.)

Otro factor a tener en cuenta en relación con lo dicho es que gran parte de todo está comida preparada para el día de la fiesta se vuelve a repetir casi en un 100% al día siguiente con la misma cantidad de exceso.

