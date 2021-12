"Es perverso festejar un aumento de impuestos"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, lamentó que el oficialismo haya promovido y aprobado en la Cámara baja un aumento en las alícuotas de Bienes Personales, al considerar que “el país necesita imperiosamente bajar la carga tributaria, no festejar más presión fiscal en el Congreso de la Nación”.Por ese motivo, sostuvo el legislador, “querer aumentar alícuotas de cualquier impuesto en un contexto de crisis en el que precisamos descomprimir bolsillos para reactivar inversiones, empleo, consumo y ahorro, realmente es muy perverso”.Además, Angelini aseguró que “al oficialismo no le interesa salir de esta crisis profunda en la que está sumergido el país, sino que solo le preocupa financiar su eterno gasto con más asfixia tributaria a quienes tienen algún capital, cuando debería entender que es el capital -y no el Estado- el que nos podría sacar de este pozo, si le diéramos señales de confianza y estabilidad”.Por otra parte, el dirigente de la oposición sí resaltó que se haya aprobado el aumento del mínimo no imponible en Bienes Personales, iniciativa propuesta por los legisladores de Juntos por el Cambio. “Ésa sí es una buena noticia, sobre todo para muchos trabajadores de clase media, que, por el impacto de la inflación, se iban a ver gravados con el impuesto”, subrayó Angelini.