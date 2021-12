El Presupuesto provincial, con el brindis de fin de año

(Desde Santa Fe). - Diputados del amplio archipiélago de bloques que componen la Cámara acordaron – tácitamente – que este miércoles no se tratará la media sanción del presupuesto 2022, que la semana pasada obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores. Es probable que si se logran los consensos necesarios, alumbre a horas de brindar por un nuevo año pero se deberán cumplir determinadas condiciones.

La diputada Clara García (líder espiritual del bloque socialista) fue contundente al hablar del presupuesto 2022: “lamentablemente el presupuesto oficialmente ni siquiera ingresó a Diputados; recién esta mañana (por ayer martes) pudimos tener por whatsapp las dos medias sanciones del jueves pasado de Senadores”, dejando en claro que hasta que no reciban toda la información que este martes le solicitaron al ministro de Economía, Walter Agosto en su visita a la Cámara, no habrá tratamiento del presupuesto.

Por su parte, Agosto dijo que fue una reunión “productiva” -a propósito fue extensa, con una duración de más de tres horas-, con “voluntad de diálogo” y que los legisladores preguntaron sobre cuestiones “impositivas y transferencias a municipios y comunas, asignaciones de recursos a los distintas programas de gobierno y financiamiento”. En este punto, el titular de la cartera de Economía de Omar Perotti dejó en claro que “la Provincia el año que viene tiene que afrontar amortizaciones de deuda por un monto significativo, con una cuota de 125 millones de dólares de los bonos emitidos durante el año 2016”.

Clara García admitió que hasta que no llegue la información solicitada no habrá tratamiento del Presupuesto 2022: “todavía tenemos esta semana y la semana que viene” aventuró, y reconoció que tienen diferencias con el texto que votó el Senado, señalando que “hay un artículo para endeudamiento para municipios y comunas con el cual no estamos de acuerdo”, como así también “nueva autorización para pasar gastos de capital a corrientes; hay temas en la Tributaria que hay que verlos porque toca recursos a municipios y comunas sin compensación, entre otros”.

Clara García dijo que “el gobierno no respondió nunca a nuestros pedidos de informes; no disponemos información del 2021, como por ejemplo qué recursos hubo por sobre lo presupuestado, qué utilización se hizo de pasar gastos de capital a gastos corrientes, información relativa a municipios y comunas, hay retraso en la aprobación de expedientes y de pago de fondo de obras menores, plan incluir, financiamiento educativo, de obras delegadas”.

También, agregó, que le pidieron a Agosto “cómo se desarrollaron las autorizaciones de endeudamiento que dimos, para ver si tienen o no consistencia los nuevos pedidos de endeudamiento”.

Además, Clara García objetó que éste sea “un presupuesto subvaluado en recursos, porque los considera con una pauta inflacionaria del 33% y sobrevaluado en perspectiva de gastos de capital, de inversiones, de infraestructura, adquisiciones que está planteada en 116 mil millones de pesos, muy por encima de lo que se vino ejecutando”.

Por su parte, el titular del bloque socialista, Joaquín Blanco, remarcó que dentro de la información solicitada a Agosto, se requirió “la cantidad de recursos por encima de lo presupuestado que ingresó al tesoro provincial este año, qué utilización hizo de la autorización para pasar gastos de capital a gastos corrientes, y se pidió detalles relativos a fondos correspondientes a municipios y comunas dado los atrasos, en algunos casos en la aprobación de expedientes y en otros directamente de pagos, que registramos en partidas de obras menores, del plan Incluir, del fondo de asistencia y financiamiento educativo”.

A modo de síntesis, el diputado reconoció que “hay una gran sensación entre las diputadas y diputados de que este Presupuesto está subvaluado en cuanto a recursos, porque los considera con una pauta inflacionaria del 33 por ciento, que a todas luces quedará corta, y está también sobrevaluado en una perspectiva de gastos de capital, de inversiones en infraestructura, en adquisiciones, que están planteada en 116 mil millones, muy por encima de lo que se ha venido ejecutando”.

El titular de la bancada radical Neo Evolución, Maximiliano Pullaro, solo se limitó a responder a nuestro Diario que “posiblemente salga con algunos cambios”, pero no dijo cuándo; mientras que el pedepista Gabriel Real coincidió en que esta semana no se tratará.

En cambio Alejandro Boscarol, radical en Juntos por el Cambio cree que “hay que tratar que el presupuesto refleje respuestas a las principales preocupaciones de los santafesinos: la seguridad y bienestar general. Para ello trataremos de incorporar el fortalecimiento a las capacidades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y mayores partidas a todos los municipios y comunas. Y la compensación para Santa Fe y Rosario por desactualización del fondo de conurbano. Con estas incorporaciones y el acuerdo del Poder Ejecutivo, lo aprobaríamos antes de fin de año”

A su turno, la diputada Betina Florito de Somos Vida Santa Fe – UNITE pidió la creación del Programa Mejoramiento de Accesibilidad en las Escuelas, con una partida para Educación equivalente a un tercio del Boleto Educativo Gratuito -unos $ 500 millones- para financiar el Programa.