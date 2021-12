EPE comenzó a exigir el pase sanitario en Rafaela

El primer día de vigencia del pase sanitario en la provincia de Santa Fe ya ha generado todo tipo de dudas, demoras y quejas en su implementación. De hecho, hay una incertidumbre generalizada, ya que aún no hay certezas tampoco sobre la modalidad de fiscalización y control, y si habrá sanciones o no ante un incumplimiento de algún local, centro comercial o club en donde se dejen pasar personas sin haber acreditado su vacunación. De todos modos, en Rafaela, la EPE comenzó a exigir este martes el pase sanitario para la atención al público, siendo prácticamente la única entidad de la ciudad que lo ha implementado en su debut. En este sentido, y según lo que pudo recabar este Diario, desde la sucursal de la Empresa Provincial de la Energía expresaron que "la gente que se acercó ayer al local lo tomó de buena manera y la mayoría no tuvo inconvenientes, ya que algunos sí contaban con el pase en sus celulares y otros no, y otros tantos contaban con el carnet de vacunación en su poder". Igualmente, adelantaron que "en lo que resta de la semana, los que no tengan el pase sanitario serán atendidos de igual manera hasta que las autoridades locales y provinciales informen cómo se debe aplicar, y también para que los ciudadanos se vayan acostumbrando, aunque, desde la semana que viene, los que se acerquen a la sucursal deberán tener el pase sanitario de manera obligada o el certificado de vacunación, sino no serán atendidos".

En este sentido, hasta ayer no hubo ninguna comunicación oficial por parte del estado provincial y local con respecto a la implementación del pase sanitario, con lo cuál la desinformación que hay es enorme. De hecho, desde el municipio rafaelino, y tras algunas gestiones realizadas por este medio, aseveraron que no habrá una normativa propia y que "en Rafaela se va a aplicar igual que en el resto de la provincia, conforme a lo que dice el decreto provincial". Con respecto a este punto, la normativa debe aclarar en que medida se autoriza a la policía de la provincia y a los municipios a través de sus respectivas direcciones, para intervenir ante la realización de los controles necesarios y en su caso, disponer de las medidas que fueren procedentes ante un incumplimiento de alguno de los actores.

Por otro lado, y al mismo tiempo, la Cámara de Supermercadistas de la ciudad y los sectores empresarios tampoco manejan mayores precisiones, aunque es probable que este miércoles se lleve a cabo una reunión en el Centro Comercial con los representantes de FECECO para tratar este tema. "No queremos transformar al comerciante en el policía que tiene que ejercer el control en lugar del Estado. Algo al respecto se va a trabajar y a anunciar en las próximas horas, y ya es un tema que preocupa y mucho", le comentó una fuente del rubro comercial a LA OPINION.

Cabe consignar que el decreto que lleva la firma del gobernador Omar Perotti, respecto a la implementación del pase sanitario a partir de este 21 de diciembre, establece que "las autoridades municipales y comunales, en concurrencia con las autoridades provinciales competentes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas".



ASSA, DESDE HOY

Por su parte, Aguas Santafesinas, conforme a lo dispuesto por el gobierno de Santa Fe a través del decreto Nº 2915, adhiere, a partir de este miércoles 22 de diciembre, a la disposición que establece la necesidad de que toda persona que haya cumplido los 13 años de edad, y que asista a las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, deberá acreditar que posee un esquema de vacunación completo contra la COVID-19, aplicado al menos 14 días corridos antes de la asistencia a la actividad o evento, exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación, y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad. En el caso de la provincia de Santa Fe la norma establece la realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales, motivo por el cual en las oficinas de Aguas se solicitará dicho pase. Asimismo, se reitera la posibilidad de utilizar la oficina virtual y la plataforma WhatsApp para cualquier reclamo o trámite: www.aguassantafesinas.com.ar o por Whatsapp las 24 horas al teléfono 341-6 950 008. Cada usuario del servicio en todo el territorio provincial puede utilizar esta herramienta. El objetivo es brindar la posibilidad de una autogestión rápida, segura y sencilla desde cualquier dispositivo informático, independizando el lugar geográfico y horario en donde se encuentre.



QUEJAS EN SANTA FE

En la ciudad capital de la provincia, el pase sanitario se puso de manifiesto en el shopping La Ribera, lugar en donde se comenzó a pedir el requisito en el ingreso al lugar. Casi de manera inmediata, se registraron situaciones de malestar entre varias personas que por no tener el pasaporte no pudieron ingresar al lugar. Al grito de "inconstitucional", grupos de personas se marcharon del lugar por no tener acreditada su vacunación en su celular o en papel. El pase sanitario que entró en vigencia este martes 21 de diciembre en la provincia y se puede acreditar a través de la app Cuidar, Mi Argentina o con el carnet físico de vacunación. Distintos usuarios se quejaron de que la medida impuesta para fomentar la vacunación, argumentando que la misma "no respeta derechos y libertades de las personas". Se registraron demoras para ingresar al lugar a causa de estos reclamos, a pesar de que el personal de seguridad se ofreció a colaborar para que puedan obtener el pase sanitario en sus celulares, lo cual algunas personas rechazaron. Al respecto, el ministro de Trabajo de la provincia Juan Manuel Pusineri indicó a UNO que "las sanciones por incumplimiento son las mismas que cuando existían las restricciones". Y sobre esto agregó: "Si no se cumple con las normas sanitarias, se da intervención a la justicia. Si el shopping no dejó entrar a quien no tenía el pase, obró bien, de acuerdo a la norma vigente".



EN LA PROVINCIA

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la provincia recordó que desde las 0 horas de este martes rige lo estipulado en el decreto Nº 2915, que adhiere a la decisión administrativa Nº 1198/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El “Pase Sanitario”, que deberá presentarse de modo previo a la participación de las actividades alcanzadas, puede tramitarse desde el portal del gobierno de la provincia www.santafe.gov.ar, en la sección “Pase Sanitario”. Desde allí se accede a la aplicación “Mi Argentina”, en donde se puede gestionar la certificación del cumplimiento de los esquemas de vacunación y otra información adicional que podrá ser solicitada. Al respecto, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, explicó que “es una exigencia para determinadas actividades presentar el esquema completo de vacunación. Los lugares donde se ha implementado corresponden a nivel nacional, a eventos masivos de más de 1000 personas (abiertos o cerrados) y los viajes. Pero cada jurisdicción tuvo la libertad de incrementar este tipo de cuidados, fundamentalmente, pensando en la salud ciudadana”, aclaró.