El Comando Unificado trabaja para una celebración navideña segura

El Comando Unificado avanza en la coordinación de operativos preventivos con vistas al próximo fin de semana que será particular, teniendo en cuenta que se celebrará Nochebuena y Navidad.

En ese aspecto, se contempló la entrada en vigencia del pase sanitario y su implementación específica será gradual, destacándose que el trabajo no solo se limita al ámbito de las autoridades, sino, en especial, a la responsabilidad individual de cada asistente a un determinado evento y a los organizadores del mismo.

Por otra parte, continuarán las intervenciones con puestos fijos y móviles en puntos estratégicos con el objetivo de velar por una celebración segura.

Es por eso que los integrantes de las fuerzas que componen el Comando Unificado llaman a la conciencia de la ciudadanía para que respeten las normas de convivencia, de tránsito (señales, velocidad, documentación personal y del vehículo, seguro obligatorio); uso de las medidas de seguridad (casco, cinturón de seguridad, entre otros); no beber antes de conducir o designar a alguien que no lo haya hecho para que conduzca (se continuará con los controles de alcoholemia); y hacer un uso responsable de la pirotecnia.

Finalmente, se seguirá trabajando para que los jóvenes puedan concretar reuniones al aire libre en espacios seguros.



PLAN DE CAPACITACIONES

En el marco de acciones que apuntan a la formación permanente del personal para elevar capacidades, afianzar conocimientos y sumar nuevas herramientas a la labores cotidianas, la Municipalidad de Rafaela viene programando y desarrollando de manera sostenida una plan de capacitaciones en diferentes áreas. Una de esas formaciones estuvo dirigida al plantel de Protección Vial y Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación.

La organización del período de formación estuvo a cargo del equipo de Recursos Humanos de la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia y contó con distintos módulos en donde se abordaron los temas “Resolución de Conflictos”; “Ordenanzas y Normativas Vigentes”; “Tránsito Pesado y Pirotecnia”.

Cada capacitación fue dictada por personal especializado en las temáticas y los puntos de encuentro fueron la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”; la vecinal del barrio Ilolay; la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rafaela; y la vecinal del barrio Mosconi.

También, en simultáneo con el proceso de capacitación, se inició el recambio de cascos para los agentes motorizados.

Vale agregar que las capacitaciones del área Protección Vial y Comunitaria se encuentran dentro de un Plan de Mejora Integral coordinado entre las secretarías antes mencionadas y continuarán en el 2022.