El zorzal misionero Jorge Suligoy anticipó la Navidad

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Fue un lindo anticipo de las fiestas navideñas la visita del cantautor Jorge Suligoy. El pasado domingo 12 de diciembre cuando la tarde se estaba yendo, fue un bálsamo de alegría, dedicatorias y un recorrido popular de grandes canciones propias y de las otras también que hablan de lo cotidiano, de la Virgen María, de Jesús, de la navidad y la vida en comunidad. Su presentación, que colmó las expectativas, fue en la Parroquia Santa Margarita de nuestra localidad y en donde el Padre José María Stucky le agradeció públicamente su presencia. “Es un gran amigo que ha venido a saludarme y quiso compartir este momento con nosotros y lo hace de forma desinteresada totalmente gratuita a quien le agradecemos, decía el sacerdote en el comienzo”.

Jorge Suligoy hace tiempo que recorre los caminos de la música llevando la voz del pueblo. El acordeonista Julio Lohrmann lo bautizó “El Zorzal Misionero”, mote de cantor popular que le fueron imprimiendo aquellos que vieron a un hombre auténtico, coherente, que trasmite sabiduría dentro y fuera del escenario. Y lo de “Misionero” viene porque a pesar que es santafesino (nació en Calchaquí), junto a sus padres de chiquito se instaló en Misiones en Villa América.

“A Jorge yo lo conocí en el Seminario del Verbo Divino en Esperanza adonde fue de adolescente –seguía diciendo el Padre Stucky- y luego descubre que no era su vocación para formar una familia con su esposa Lidia (tienen dos hijos) y empezar este camino de la música popular chamamecera”. “Nuestra amistad va más allá de 20 años, de encuentros que se ha forjado y la seguimos manteniendo a pesar de las distancias. Jorge está radicado en Buenos Aires y yo ando por los caminos de la Diócesis de Rafaela –hoy en Humberto I”. “El 6 de diciembre lo saludo por su cumpleaños y me ofreció venir a visitarme porque se iba a sus pagos de Calchaquí. El regalo era traerme todas sus canciones y aquí está. Viene además a presentar su último trabajo a pedido, sobre la Virgen, el Adviento y sobre la Navidad”. “yo digo que por ser un buen cristiano, Jorge es un gran catequista con guitarra y canto que le pone un toque muy especial a cada audiencia adonde se presenta”. “Ante mi insistencia, decía el Padre José María de cuánto costaría su presentación, Jorge me dijo –nada, voy a visitarte y me interesa más verte a vos que obtener rédito de este trabajo.”

De verdad ha sido un gran concierto, la gente entusiasmada acompañó siempre cada tema con palmas y se prendió profundamente en el mensaje de cada tema. Jorge Suligoy ha estado muy contento con esta presentación y se quedó con ganas de volver. El Padre José María también quedó satisfecho y lo comprometió para que así sea.