Robaron dinero y joyas en la casa de una mujer

El lunes último, una mujer domiciliada en la localidad de San Vicente, identificada como SAG por sus iniciales y de 69 años de edad, denunció en sede policial de la Comisaría 5a. de esa población, que entre las 20:00 del sábado y las 21:00 del domingo, autores desconocidos sustrajeron del cajón de la mesa de luz de su dormitorio la suma de $ 25.000 y de un cajón del ropero una alianza de oro, dos medallas, un anillo chico de oro, dos pulseritas de bebé, un anillo de niño y dos medallas de bautismo.La damnificada expuso que no sospecha de nadie en particular y que se ausentó de su vivienda algunas horas en la jornada anterior, habiendo dejado la puerta del patio sin llave como es su costumbre. Tampoco había signos de violencia en la vivienda.Se dio inmediato conocimiento del hecho delictivo -calificado provisoriamente como "hurto"- a la fiscal en turno Dra. Lorena Korakis.En la mañana de ayer, efectivos de la Brigada Motorizada que se encontraban de recorridas preventivas, divisaron a dos mujeres de 26 y 30 años a bordo de un motovehículo, marca Honda Wave, de color gris, sin dominio colocado, realizando maniobras peligrosas entre los vehículos que circulaban por calles céntricas de esta ciudad.En consecuencia procedieron a detener la marcha de la moto en la intersección de calles Sarmiento y Güemes, no pudiendo las mujeres en cuestión acreditar la propiedad del birrodado, ya que no traían consigo la documentación correspondiente.Las mujeres fueron identificadas como Joana Rocío del T., de 30 años, domiciliada en calle Luis Maggi y Alejandra Guadalupe del T., de 26 años, domiciliada en calle Providenti.Tras efectuar consultas con el sistema informático Cóndor, se pudo corroborar que la moto poseía pedido de secuestro por un hecho de "robo" en jurisdicción de la Comisaría 1a. de esta ciudad, de fecha 25 de junio de 2019, por lo que se procedió al secuestro y traslado de la motocicleta a sede policial para continuar con los trámites de estilo.De inmediato se comunicó la novedad a la fiscal de turno Dra. Fabiana Bertero, y se inició causa a las mujeres por la calificación provisoria de Infracción al Art 289, inc. 3 del Código Penal, "adulteración de bienes registrables".Labor realizada por Brigada Motorizada y Comisaría 1a. de Rafaela.