Sevilla igualó con Barcelona con gol del Papu Gómez

Alejandro “Papu” Gómez marcó en el empate de Sevilla ante Barcelona por un partido pendiente de la fecha 4 de la Liga de España. El argentino registró su gol a los 32 minutos del primer tiempo. Lo empató para el Barsa el defensor Carlos Araujo, a los 45 de la misma etapa.

Con este resultado, Sevilla quedó cinco puntos por debajo del líder Real Madrid, que tiene 43 unidades después de 18 fechas. Barcelona, ​​en tanto, llegó a los 28 puntos.



En la jornada de ayer se puso en marcha la fecha 19 de la Serie A con dos encuentros y Udinese vs Salernitana suspendido por brote de covid. Genoa y Atalanta igualaron 0 a 0 y Juventus derrotó 2-0 a Cagliari con goles de Kean (40m) y Bernardeschi (83m).SIGUE HOY. 12.30hs Sassuolo vs Bologna, 12.30hs Venezia vs Lazio, 14.30hs Inter vs Torino, 14.30hs Roma vs Sampdoria, 14.30hs Verona vs Fiorentina, 16.45hs Empoli vs Milan, 16.45hs Napoli vs Spezia.Este miércoles se disputará la fecha 19 de manera íntegra. 17hs Bordeaux vs Lille, 17hs Clemont vs RC Strasbourg, 17hs Lorient vs PSG, 17hs Lyon vs Metz, 17hs Marsella vs Reims, 17hs Monaco vs Rennes, 17hs Montpellier vs Angers, 17hs Niza vs Lens, 17hs Saint Etienne vs Nantes, 17hs Troyes vs Brest.