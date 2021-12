Belluschi no sigue en Newell's

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Newell´s anunció ayer la desvinculación del mediocampista Fernando Belluschi, de 38 años, quien no renovará su contrato con miras a la próxima temporada encabezada por el flamante entrenador, Javier Sanguinetti."El club comunica que Fernando Belluschi no continuará vistiendo la camiseta rojinegra. La decisión de no renovar el contrato fue comunicada personalmente al futbolista en los últimos días", publicó la cuenta oficial de la "Lepra" en la red social Twitter.Belluschi, campeón con Newell´s del Torneo Apertura 2004, disputó 12 partidos y 260 minutos en total en lo que fue su segunda etapa en el conjunto rosarino, en la que no convirtió goles.En su primer ciclo en la institución, el volante jugó 99 encuentros y anotó 20 tantos a lo largo de cuatro temporadas, para después emigrar a River Plate.Tras su paso por el "millonario", Belluschi también jugó en Olympiacos de Grecia, Porto de Portugal, Genoa de Italia, Bursaspor de Turquía, Cruz Azul de México, San Lorenzo y Lanús.De esta manera, el volante, cuyo futuro es una incógnita, se sumó a las salidas de los referentes Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco, que le pusieron punto final a sus carreras como futbolistas profesionales.