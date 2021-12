Ben Hur necesita la victoria para seguir en el Regional

El segundo gol de Pacheco en el minuto 53 del complemento en el partido de ida cambió los planes de cara a la revancha que sostendrán esta noche, Ben Hur y Atlético Carcarañá por los 16avos de final del Regional Amateur. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Néstor Zenklusen, con el arbitraje del santafesino Enzo Silvestre. Si ese partido culminaba con victoria del Lobo, seguramente hoy la principal obligación iba a estar de entrada para el elenco del sur provincial, pero ahora la estrategia será distinta.De todos modos, al margen que la BH tendrá que buscar una postura ofensiva, es algo a lo que está acostumbrado y es la filosofía futbolística que pregona su entrenador. De allí que, al margen de las naturales precauciones por enfrentar a un rival con buenos futbolistas, no tendrá mayores modificaciones tanto en su postura como en su estructura dentro del campo de juego.Las principales preocupaciones para el entrenador Carlos Trullet pasaron por recuperar a algunos jugadores que no pudo utilizar, al menos de entrada, en el encuentro de ida, como Sebastián Jiménez y Matías González. Recordemos que hoy no podrá ser de la partida Ricardo Acosta (informado tras el encuentro) ni Leandro Sola (lesionado).En el equipo visitante no estará el defensor De Gáspari, que fue expulsado. Cabe mencionar que por disposición del Consejo Federal no habrá público visitante. En cuanto a la definición, si gana Ben Hur en los 90 minutos clasifica, si empatan habrá penales y si triunfa Carcarañá será el que siga.La entidad de barrio Parque informó que la apertura del estadio será a las 20.15. La entrada general tendrá un costo de $ 600, mientras que para menores, jubilados y damas el valor será de $ 300. Las plateas tendrán estos valores: Norte $ 100 y Central $ 200. Los deportistas del Club tendrán ingreso gratis, pero para acceder a este beneficio deberán pasar a retirar su entrada hasta hoy a las 12 en la secretaría.LOS DETALLESEstadio: Néstor Zenklusen.Arbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe). Horario: 21.Matías Astrada; Gustavo Mathier, Luis Ybáñez, Miguel Yuste y Daniel Abello; Joel Sacks, Diego Sánchez Paredes, Martín Alemandi; Diego López; Maximiliano Casa y Braian Noriega. DT: C. Trullet.Alejandro Dianda; Daniel Pacheco, Ezequiel Brítez, Marcelo Lezcano y Patricio Ellison; Franco Olmos o Carlos Fondacaro, Facundo Galli, Pablo Marisi y Alan Balbi; Joel Piccinini o Franco Sarco y Javier Rossi. DT: Iván Moreno y Fabianesi – Rafael Maceratesi.