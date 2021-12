9 de Julio tiene una misión complicada en San Jorge

A cara o cruz, no hay otra opción esta noche para 9 de Julio si pretende continuar en el torneo Regional Amateur. El equipo dirigido por Pablo Bonaveri tendrá que salir a buscar la victoria desde el instante inicial, frente a Atlético San Jorge en el Parque 23 de Junio, en un encuentro previsto para las 20.45 con el arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni.En el contexto de una floja producción futbolística, el elenco rojiblanco perdió el sábado por 2 a 0 y eso lo obliga a no cometer más errores del medio hacia atrás si pretende tener opciones, ya que ofensivamente es un equipo que cuenta con buenos jugadores como para convertir en cualquier momento. Aunque, a decir verdad, en el partido del fin de semana hubo jugadores que estuvieron por debajo de su nivel, y otros continuaron en un flojo presente futbolístico, y eso repercutió en las aspiraciones de generar chances de gol.A propósito de jugadores del ataque, ya no está Leonardo Ochoa en el plantel, lo cual al margen de haberse dado de común acuerdo su salida, no es una buena noticia porque es un jugador que podía haber sido importante de cara a un duelo decisivo como el de hoy. Veremos si Bonaveri mantiene a Burdesse y Attis, o si se inclina por Bustamante y Vera como dupla ofensiva. Otro jugador que se alejó del club en estas últimas horas es el defensor Emiliano Cortés, uno de los primeros que se había sumado entre las incorporaciones.Recordemos que por disposición del Consejo Federal hoy no podrá haber hinchas visitantes. En cuanto a la definición, si el León gana por más de dos goles, clasifica de forma directa; si lo hace por dos goles habrá penales; mientras que una victoria por un solo gol de diferencia, un empate o una derrota lo eliminará.LOS DETALLESEstadio: Atlético San Jorge.Arbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario). Horario: 20.45.Emilio Rébora; Francisco Vidal, Juan Fedorco, Juan Casarini y Cristian Sain; Jonatan Paez, Diego Migueles, Rodrigo Mosqueira y Gastón Novero; Maximiliano Bochetti y Maximiliano Herrera. DT: Daniel Teglia.Marcos Cordero; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión o Agustín Vera, Facundo Rodriguez y Sebastián Acuña; Maximiliano Aguilar, Tomás Federico, Osvaldo Arroyo y Wilson Ruiz Diaz; Tomás Attis o Maximiliano Bustamante y Nahuel Burdesse o Nahuel Vera. DT: P. Bonaveri.