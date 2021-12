Superliga con fixture

La Superliga Americana de Rugby confirmó su fixture para la temporada 2022. La misma constará de dos etapas, siendo la primera en Buenos Aires y Chile, y la segunda en Montevideo. Luego se jugarán las semifinales y la final también en la capital uruguaya.El campeón defensor Jaguares XV debutará el domingo 6 de marzo ante Cafeteros Pro, entre tanto que un día antes abrirán el torneo Selknam y Olimpia Lions. La primera instancia culminará el 29 de marzo para que luego la actividad se reanude el 17 de abril, ya en Uruguay, hasta el 15 de mayo. Las semifinales se disputarán el 21 de ese mes, mientras que la final será el 28.Recordemos que este año integró el equipo de Jaguares XV el rafaelino Pedro Rubiolo. Seguramente en los próximos días se conocerá la convocatoria del plantel para la temporada 2022.AGENDA DE JAGUARESDomingo 6 de marzo, Jaguares XV vs Cafeteros Pro.Sábado 12 de marzo: Jaguares XV vs Olimpia Lions.Viernes 18 de marzo: Jaguares XV vs Peñarol Rugby.Miércoles 23 de marzo: Jaguares XV vs Selkman.Lunes 28 de marzo: Jaguares XV vs Cobras Brasil XV.viernes 22 de abril, Jaguares XV vs Cafeteros Pro.Viernes 29 de abril: Jaguares XV vs Olimpia Lions.Miércoles 4 de mayo: Jaguares XV vs Cobras Brasil XV.Lunes 9 de mayo: Jaguares XV vs Selkman.Domingo 15 de mayo: Jaguares XV vs Peñarol Rugby.