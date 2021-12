El Comando Unificado trabaja para una celebración navideña segura

El Comando Unificado avanza en la coordinación de operativos preventivos con vistas al próximo fin de semana que será particular, teniendo en cuenta que se celebrará Nochebuena y Navidad.En ese aspecto, se contempló la entrada en vigencia del pase sanitario y su implementación específica será gradual, destacándose que el trabajo no solo se limita al ámbito de las autoridades, sino, en especial, a la responsabilidad individual de cada asistente a un determinado evento y a los organizadores del mismo.Por otra parte, continuarán las intervenciones con puestos fijos y móviles en puntos estratégicos con el objetivo de velar por una celebración segura.Es por eso que los integrantes de las fuerzas que componen el Comando Unificado llaman a la conciencia de la ciudadanía para que respeten las normas de convivencia, de tránsito (señales, velocidad, documentación personal y del vehículo, seguro obligatorio); uso de las medidas de seguridad (casco, cinturón de seguridad, entre otros); no beber antes de conducir o designar a alguien que no lo haya hecho para que conduzca (se continuará con los controles de alcoholemia); y hacer un uso responsable de la pirotecnia.Finalmente, se seguirá trabajando para que los jóvenes puedan concretar reuniones al aire libre en espacios seguros.