Bomberos Voluntarios pide al Concejo que revea la Ordenanza que votó porque no se ajusta a sus necesidades

En la primera parte de la misiva indagan “si es verdad que ya votaron una ordenanza referida a nuestra institución en la cual se modifica el porcentaje del 0,5 % al 1,5% y por un lapso de tiempo de dos años”.“Motiva nuestra solicitud -continúa el texto- la imperiosa necesidad de saber realmente qué está sucediendo ya que hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación formal al respecto. De ser verídica la información le solicitamos a usted comunique a todo el Cuerpo legislativo que revea la decisión tomada ya que lamentablemente no se ha respetado ningún punto de nuestra nota presentada al Consejo”.Por esa razón, “suplicamos a todos los concejales extiendan como mínimo 4 años más la ordenanza número N° 5146, sin modificar el espíritu de la misma. Además, le requerimos que vean la posibilidad de que dicha ordenanza no sea por un tiempo limitado y que sea permanente ya que nuestra Asociación debe seguir existiendo y sin este aporte no podrá hacerlo”, y les recuerda que: “Bomberos Voluntarios no cuenta con un cuartel propio y debemos alquilar un galpón (lo alquilan a $ 108 mil mensuales) para poder estar operativos y a disposición de la comunidad no solo de Rafaela sino también de la región”.En otro párrafo, y ante las desventaja en que quedarían otras instituciones a las que no alcanzará tamaña mejora económica, sostienen “somos conscientes que no somos los únicos que sí necesitamos ayuda y es por eso que pedimos no sé modifique el espíritu de la ordenanza”.Antes del final, y apuntando al trasfondo político que asoma en el contrapunto que desde que se creó el subsidio mantienen oficialismo y oposición, aprovechan la oportunidad: “para rogarle a todos los concejales que por favor no impliquen a nuestra asociación en “pujas políticas” que solo nos perjudican”.Y cierran, para zanjar diferencias y hallar consenso en esta disputa, proponiendo “que de aquí en adelante nos juntemos (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Asociación Bomberos Voluntarios) para resolver situaciones concernientes al futuro de bomberos voluntarios”.“QUEREMOS LO QUE NOS CORRESPONDE”Simultáneamente, los socorristas dieron a conocer un comunicado de prensa que amplía la nota enviada al titular del Concejo, en lo que refiere a la triplicación del subsidio que reciben mensualmente aprobado por la oposición, en contra el 0,5% promovido por el Departamento Ejecutivo, y mencionan que no es lo que pretenden ni necesitan para estar operativos.“Queremos dejar bien en claro que nuestro objetivo es el de poder funcionar normalmente por siempre y con el 0,5% lo estamos haciendo”, afirman y lo refuerzan su pedido expresando que son “conscientes de que tener el triple del subsidio actual es muy bueno, pero nosotros no buscamos un aumento en el porcentaje, sino que la ordenanza no sea por tiempo limitado y sea permanente”.COINCIDENCIASLos cuestionamientos expresados por Bomberos Voluntarios acerca de la Ordenanza en cuestión encuentran similitud con las objeciones formuladas por el Intendente Luis Castellano en la nota que La Opinión publicó el último lunes, cuando además confió que está analizando la posibilidad de vetar la norma legislativa local por las consecuencias que puede tener tanto para los socorristas, como también para el Municipio.Vale recordar que en la sesión del último jueves, la oposición decidió elevar del 0,5% al 1,5% los recursos que el Estado le manda a Bomberos Voluntarios, y amplió la prórroga a dos años. De esta manera, de los $ 9.540.000 previsto en el presupuesto para el próximo año tendrían $ 28.620.000, algo más de $ 19 millones más a lo presupuestado para 2022.“Lo primero que quiero aclarar es que los Bomberos Voluntarios son una institución que merece todo el apoyo y acompañamiento del Estado para poder sostenerse porque hacen una tarea loable y en los momentos más complejos, cuando aparece una urgencia, se los necesita y ahí están al pie del cañón. Lo segundo es que lo que ellos han pedido es esencialmente algún grado de previsibilidad y estabilidad y esto significa la posibilidad de contar con un terreno a mediano plazo para, de a poco, construir su cuartel propio porque están pagando un alquiler que está por arriba de los $ 100 mil. Esta previsibilidad es la que también le fueron a pedir al Concejo con el ingreso de 0,5 % por algunos años y la posibilidad que el Municipio le pueda ceder un terreno. Pero termina saliendo (una ordenanza) algo que no es ni el terreno, sí un poco de estabilidad porque le dan dos años de prórroga y les triplican el monto, lo que genera algunas cuestiones complicadas, a nosotros y a ellos, porque la cantidad de dinero que hay que erogar de algún lado hay que sacarla” y no les resuelve la situación de inestabilidad que tienen porque al no contar aún con el terreno, algo en lo que estamos trabajando, no pueden gastarlo en la construcción del cuartel. Pero además para un organización no gubernamental que todos los meses le llegue esa masa de dinero y tenga que rendir cuentas al Estado para poder cobrar la siguiente cuota también les va provocar una dificultad muy grande porque es una suma altísima. Lo otro que viene aparejado es una descompensación con respecto a lo que reciben las otras instituciones que trabajan, por ejemplo, en discapacidad, bienes culturales, entidades deportivas que también cobran un porcentaje del DReI y que ahora quedan con derecho a reclamar sumas mayores. O sea, nos desestabiliza desde muchos lugares y no solo en lo económico. En síntesis, lo que se votó genera una situación de inestabilidad y de difícil manejo y ahora habrá que ver cómo se le da un cauce”, contextualizó el jefe del Gobierno rafaelino.PRESUPUESTO Y VETO LÍMITE AGRONÓMICOEsta mañana, el Concejo municipal continuará con el análisis del Presupuesto 2022 y se espera la concurrencia de los funcionarios que fueron convocados para evacuar las dudas que surgieron de la lectura de su articulado. En este marco, los ediles de la ciudad esperan a: el titular de Hacienda, Eriberto Lanfranco, y Marcelo Barbero, por las cuestiones técnico-financieras del proyecto; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; por plan de pavimentación; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, por trabajos proyectados en el Cementerio; la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, por el pase a planta permanente de contratados y nuevos contratos; y secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, por plan de ciclovías y ciclocarriles.Tras el encuentro con los secretarios, estaba previsto que los concejales se aboquen a discutir el veto propositivo del Intendente Castellano a la Ordenanza que establece las condiciones de aplicación de agroquímicos en la franja periurbana de la ciudad, con la intención de votarlo en la sesión de mañana.