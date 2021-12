Bomberos Voluntarios pide al Concejo que revea la Ordenanza que votó porque no se ajusta a sus necesidades

En la primera parte de la misiva indagan “si es verdad que ya votaron una ordenanza referida a nuestra institución en la cual se modifica el porcentaje del 0,5 % al 1,5% y por un lapso de tiempo de dos años” y adjuntan un artículo publicado por La Opinión, el pasado viernes 17 de diciembre, donde se informa en detalle de la Ordenanza sancionada.“Motiva nuestra solicitud -continúa el texto- la imperiosa necesidad de saber realmente qué está sucediendo ya que hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación formal al respecto. De ser verídica la información le solicitamos a usted comunique a todo el Cuerpo legislativo que revea la decisión tomada ya que lamentablemente no se ha respetado ningún punto de nuestra nota presentada al Consejo”.Por esa razón, “suplicamos a todos los concejales extiendan como mínimo 4 años más la ordenanza número N° 5146, sin modificar el espíritu de la misma. Además, le requerimos que vean la posibilidad de que dicha ordenanza no sea por un tiempo limitado y que sea permanente ya que nuestra Asociación debe seguir existiendo y sin este aporte no podrá hacerlo”, y les recuerda que: “Bomberos Voluntarios no cuenta con un cuartel propio y debemos alquilar un galpón (lo alquilan a $ 108 mil mensuales) para poder estar operativos y a disposición de la comunidad no solo de Rafaela sino también de la región”.En otro párrafo, y ante las desventaja en que quedarían otras instituciones a las que no alcanzará tamaña mejora económica, sostienen “somos conscientes que no somos los únicos que sí necesitamos ayuda y es por eso que pedimos no sé modifique el espíritu de la ordenanza”.Antes del final, y apuntando al trasfondo político que asoma en el contrapunto que desde que se creó el subsidio mantienen oficialismo y oposición, aprovechan la oportunidad: “para rogarle a todos los concejales que por favor no impliquen a nuestra asociación en “pujas políticas” que solo nos perjudican”.Y cierran, para zanjar diferencias y hallar consenso en esta disputa, proponiendo “que de aquí en adelante nos juntemos (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Asociación Bomberos Voluntarios) para resolver situaciones concernientes al futuro de bomberos voluntarios”.“QUEREMOS LO QUE NOS CORRESPONDE”Simultáneamente, los socorristas dieron a conocer un comunicado de prensa que amplía la nota enviada al titular del Concejo, en lo que refiere a la triplicación del subsidio que reciben mensualmente aprobado por la oposición, en contra el 0,5% promovido por el Departamento Ejecutivo, y mencionan que no es lo que pretenden ni necesitan para estar operativos.“Queremos dejar bien en claro que nuestro objetivo es el de poder funcionar normalmente por siempre y con el 0,5% lo estamos haciendo”, afirman y lo refuerzan su pedido expresando que son “conscientes de que tener el triple del subsidio actual es muy bueno, pero nosotros no buscamos un aumento en el porcentaje, sino que la ordenanza no sea por tiempo limitado y sea permanente”.