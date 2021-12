Recomendaciones para las compras de fin de año

En primer lugar el organismo señala que el conveniente planificar la compra y evitar adquirir mercaderías que no se necesite.A su vez, la OMIC indica comparar precios, ofertas y promociones y para ello es importante tomarse el tiempo para cotejar y aprovechar lo más conveniente.Por otro lado, muchas promociones se vinculan a las tarjetas de crédito y no se debe olvidar que las compras hechas con ese medio de pago implican una obligación a cumplir en los meses siguientes.Asimismo, vale recordar que en nuestra provincia cuenta con el beneficio de Billetera Santa Fe, pudiendo aprovechar los reintegros para nuevos consumos.Si la compra es realizada de manera online, se ebe estar alerta y verificar cada una de las medidas de seguridad para no caer en ningún tipo de estafa o fraude.COMPRAR LOCAL Y SUSTENTABLEInformación para el Consumidir recomienda priorizar al comercio local a la hora de comprar ya que, de esa forma, se beneficia al comerciante o emprendedor de nuestra ciudad.Finalmente, es válido señalar que resulta de importancia para el cuidado de nuestro ambiente que los productos que se adquieran se enfoquen a la protección del mismo.