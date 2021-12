Massa sigue tensando la cuerda con las provincias

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, salió al cruce de las críticas de dirigentes opositores sobre los recursos del Presupuesto y afirmó, con ironía, que "tal vez no saben cómo funciona" la ley.

El líder del Frente Renovador apeló a la Constitución Nacional y presentó un informe que respalda la idea de que el rechazo del Presupuesto 2022 implicará "una reducción de trasferencia de recursos a las provincias".

En el marco de las críticas de dirigentes de la oposición, entre ellos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien lo tildó de amenazar a los gobernadores, Massa aseguró que se trata de una interpretación de las partidas.

"Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto. Les reitero sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al Presupuesto", tuiteó junto a comunicado de la Cámara que preside en el que explica la posición que sostiene.

"No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional", concluye el mensaje.

Desde la Cámara Baja manifiestan que producto a la reducción de impuestos de coparticipación, las provincias perderían un total de 180.000 millones de pesos, sumado a que no se implementará la suba del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del interior.

Según el informe, el primer efecto negativo se verificará de manera directa en los recursos coparticipables del impuesto sobre los bienes personales, por el que al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de 246.000 millones de pesos.

En diciembre de 2019, la mayoría oficialista en el Congreso sancionó la ley de emergencia delegando en el Ejecutivo la potestad de aumentar hasta 100% y hasta por dos ejercicios (2019 y 2020) las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales.

Para la escala superior, de patrimonios personales superiores a 18 millones de pesos, la alícuota se elevó de 1,25% a 2,25 por ciento.

El proyecto de Presupuesto contemplaba la prórroga de esta facultad delegada. Como el proyecto fue rechazado, la tasa máxima del impuesto será del 1,25% para el período fiscal 2021.

Esto tendrá un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: 76.312 millones de pesos no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación.

Por otro lado, el segundo efecto será a nivel tributario, en la reducción de la recaudación en el Impuesto a las Ganancias donde se verá el ajuste por inflación impositiva.

Se habla de un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $104.254 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación.

"Pareciera que el presidente de la Cámara de Diputados, en vez de trabajar por una Argentina que integre a todos, como lo expresó la voz del pueblo en las urnas, sigue alentado la intimidación a las provincias argentinas, de la peor manera: amenazando con volver a tiempos de discriminación como la que ya sufrió Córdoba", advirtieron los legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti.