Un nuevo escenario

El repunte de casos de Covid-19 debido a la variante Ómicron motivó que Países Bajos recurra a un renovado aislamiento en tanto que España anuncia nuevas restricciones y el Reino Unido se debate en la duda antes de las fiestas.En Alemania, Bélgica, Italia y Luxemburgo, mientras tanto, continuaban las protestas ciudadanas contra la obligatoriedad de la vacunación y la imposición del pase sanitario.El surgimiento de la variante Ómicron cambió el escenario en el Viejo Continente justo cuando las fiestas de Navidad y Año Nuevo motivaban una mayor movilización de la gente.Paralelamente, en la medida que se vuelve inminente la necesidad de adoptar protocolos más estrictos para controlar la propagación, recrudecen también las protestas contra esas medidas.Casi 10.000 contagios se registran cada día en Bélgica, en tanto que Reino Unido contabilizó el sábado 90.418 nuevos casos, una cifra que casi duplica la registrada hace una semana.Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que la incidencia de Ómicron en países donde ya hay transmisión comunitaria podría llegar a duplicarse cada 36 horas.Ante este escenario, Países Bajos se convirtió en la primera nación del bloque en regresar al confinamiento, limitando los encuentros públicos a las actividades esenciales.En tanto, la perspectiva de que en su vecina Bélgica se puedan adoptar medidas similares, disparó protestas en las calles de Bruselas.Mientras que en Francia, el gobierno de Emmanuel Macron se declara dispuesto a hacer todo lo necesario para evitar un nuevo confinamiento, al tiempo que aseguró que las escuelas seguirán abiertas aún si se imponen medidas más estrictas para la circulación.Miles de personas mostraron su disgusto en la capital belga ante disposiciones que abren cada vez más la puerta a la vacunación obligatoria.Entre los manifestantes que protestaron con pancartas contra las dosis de refuerzo, hubo trabajadores sanitarios opuestos al plazo de tres meses que comenzará a correr el primero de enero, dentro del cual deberán vacunarse obligatoriamente si no quieren perder sus empleos.Manifestaciones similares se registraron en Alemania, Italia y Luxemburgo. El pequeño Principado fue el primero en manifestarse, el sábado 18 de diciembre, para oponerse a la política que hace obligatoria la presentación de un certificado de vacunación o prueba de Covid-19 negativa para ingresar a centros recreativos y restaurantes.En Alemania, las marchas se iniciaron el sábado en Hamburgo y Göppingen, para continuar el domingo en Nuremberg, en la gran mayoría de los casos convocadas por organizaciones de ultraderecha y grupos de neonazis.En Roma, un grupo de profesionales de la salud irrumpió en una asamblea del Colegio de Médicos de la capital italiana al grito de "mafiosos" y "vergüenza", para quejarse por la medida que faculta a la institución a suspender a galenos no vacunados.En Viena, 30.000 personas se reunieron en la principal avenida de la ciudad, Ring, en una vigilia silenciosa para recordar a las más de 13.000 víctimas mortales que la pandemia dejó en Austria.A diferencia de los otros países, no hubo consignas contra la vacunación obligatoria que entrará en vigor en febrero y que prevé multas de 3.600 euros (4.050 dólares) a quienes la incumplan.A pesar de las protestas, la velocidad con la que se multiplica la variante Ómicron en toda Europa pone a los países del bloque ante la perspectiva de adoptar medidas cada vez más estrictas para contener la propagación.Alemania, donde a diferencia de los otros países las tasas de contagio se están reduciendo, evaluará la imposición de restricciones de viaje desde el Reino Unido, ante las cifras de transmisión de la variante Ómicron en ese país.