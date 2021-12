“La Noche de Velas”, de interés municipal

“La noche de velas”, al igual que ocurrió en otras ciudades del mundo, también se realizará en Rafaela a partir de la iniciativa impulsada por Jackie Granero y Maia Campo, fundadoras del Centro HumaniSer. Esta propuesta, fue declarada de interés por el Concejo Municipal. La misma tendrá lugar el próximo 23 de diciembre a las 20.30, en la plaza 25 de Mayo y el objetivo de este acto busca honrar a nuestros seres queridos fallecidos desde inicios de esta Pandemia. Muchos de ellos no pudieron ser despedidos amorosamente por su familia.Desde HumaniSer, expresan que “honrar la vida y honrar la muerte es nuestra intención más profunda. Los esperamos a quienes quieran compartir de corazón a corazón sin distinciones religiosas, políticas, ni de raza o género, porque el amor nos une desde el alma. Los invitamos a quienes asistan a llevar una vela blanca”.En los fundamentos expuestos ante los concejales, se subrayó que los rituales de despedida están cargados de significado y sentido en tanto nos permiten expresar aquello para lo que no tenemos palabras y siempre ayudan al trabajo de decir adiós. La muerte de nuestros seres queridos, cercanos, siempre son situaciones difíciles de sobrellevar.Esta situación no solo cambió la forma de vivir, sino también la de morir y despedirse de los seres queridos. Este contexto único donde los velorios presenciales se encontraban suspendidos y los entierros llevados a su mínima expresión, ha generado un gran impacto donde, sumado al dolor de la pérdida, hubo una alteración del proceso de despedida y del inicio del trabajo de duelo. Todo ello, ha afectado la salud emocional y ha desarrollado procesos de duelo disfuncionales que ya, desde nuestra experiencia, hemos comenzado a evidenciar.“La muerte como hecho social, no distingue, no pregunta ni selecciona a nadie en particular, ante ella todos somos iguales, no hay color, sexo, etnia, ni edad. Por ello, desde HumaniSer proponemos unirnos sin bandera política ni religiosa sino desde ese dolor que nos iguala a todos. Conectar desde el amor más sentido, desde la propia esencia del ser, entendiendo que estamos todos en un mismo camino, evolucionando como seres humanos, lo cual quedo más claro que nunca”.