El pase sanitario comienza a implementarse en la provincia

Mientras empieza a preocupar, desde hace varios días, el aumento de casos y la positividad de Covid-19 en la provincia, el territorio santafesino se prepara para implementar el pase sanitario en los lugares de concentración masiva de personas. Desde los primeros minutos de este martes, todos los mayores de 13 años deberán demostrar que cuentan con su esquema de vacunación completo antes de asistir a viajes grupales, locales bailables, salones de fiestas, eventos masivos, centros culturales, teatros, cines y gimnasios, casinos y bingos, y también para ir a la playa.El Pase Sanitario es un certificado que corrobora que las personas de más de 13 años cuentan con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus, en la cuál el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Decreto Provincial N.º 2915, adhirió a la Decisión Administrativa Nº 1198/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.Es, también, una estrategia sanitaria para incentivar la vacunación, sobre todo entre las personas que se colocaron la primera dosis pero no completaron el esquema de dos dosis previsto por las autoridades sanitarias. “La medida no es restrictiva, sino habilitante y se implementará justamente para poder sostener las habilitaciones vigentes”, lo definió la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano.En virtud de ese diagnóstico, el decreto provincial Nº 2915 establece la necesidad de que toda persona que haya cumplido los 13 años de edad y que asista a las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar que posee un esquema de vacunación completo. La segunda dosis de vacuna debe estar aplicada al menos 14 días corridos antes de la asistencia a la actividad o evento, exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación, y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad. De esta forma, Santa Fe se adelanta a la decisión del gobierno nacional de implementar el pase sanitario a partir del 1º de enero.ACTIVIDADESA la fecha, las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario enumeradas por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, son: viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes, jubilados y jubiladas, o similares; actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados; actividades en salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados; y eventos masivos organizados de más de 1000 personas que se realicen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre. En el territorio santafesino, será exigible el esquema completo de vacunación para la concurrencia a centros culturales, teatros, cines y gimnasios; participación en reuniones o celebraciones sociales en salones de eventos, fiestas y similares; asistencia a casinos y bingos; y concurrencia a atracciones turísticas, en predios delimitados con controles para el ingreso de la concurrencia.IMPLEMENTACIÓNEstas medidas entrarán en vigencia a partir de la hora 0 de este martes 21 de diciembre. La acreditación de contar con el esquema de vacunación completo será a través de la aplicación denominada “Cuidar” – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra la COVID-19 – apartado “Información de Salud” en su versión para dispositivos móviles. Las personas que no pudieran acceder a la aplicación podrán acreditarlo con certificado de vacunación contra la COVID-19 en soporte papel y/o formato digital, acompañado con el Documento Nacional de Identidad, en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC). Por último, las autoridades municipales y comunales podrán disponer en sus respectivos distritos la necesidad de contar con el esquema de vacunación completo, para participar en otras actividades adicionales a las definidas en el presente Decreto.EXTENSIÓN DE HORARIOSPor otro lado, a partir de la Resolución N.º 605 del Ministerio de Gestión Pública del gobierno provincial, se habilita la realización de las actividades que a continuación se indican, en los días y horarios que se precisan:* Actividad de los locales gastronómicos: los días jueves, viernes, sábados y víspera de feriados, hasta las 5 horas del día siguiente; el resto de los días de la semana, hasta las 4 horas del día siguiente.* Actividad de los salones de eventos, fiestas y similares, para la realización de eventos sociales: los días jueves, viernes, sábados y víspera de feriados, hasta las 5 horas del día siguiente; el resto de los días de la semana, hasta las 4 horas del día siguiente.* Actividad de los casinos y bingos, cumplimentando las reglas generales de conducta y de prevención y los protocolos oportunamente aprobados para la actividad: todos los días de la semana, entre las 10 horas y las 5 horas del día siguiente.MAYOR DEMANDADE VACUNASSegún indicaron desde el ministerio de Salud de la provincia, desde que se anunció la intención de implementar un pase sanitario, se incrementó la colocación de primeras dosis entre aquellos que por distintos motivos aún no se habían vacunado contra el Covid. También se están "moviendo" las personas a las que les falta colocar la segunda dosis. En los últimos diez días unas 500 personas por jornada se están anotando por primera vez o directamente concurren a alguno de los vacunatorios dispuestos en todo el territorio ya que no se necesita inscripción previa en estos casos. El avance entusiasma a las autoridades de Salud de Santa Fe que buscan que prácticamente no quede nadie sin vacunarse, en un contexto en el que Delta es la variante mayoritaria y avanza a pasos agigantados Ómicron, lo que de hecho alentó una subida de casos de Covid en la última semana, tanto a nivel nacional como provincial.