Presentaron el proyecto ganador

Se desarrolló este lunes, en la Escuela de Música "Remo Pignoni", el acto de presentación del proyecto ganador del Concurso Provincial de Anteproyectos de Rehabilitación y Puesta en Valor de los ex Grandes Almacenes Ripamonti.Participaron el gobernador Omar Perotti; el senador Alcides Calvo; el intendente Luis Castellano; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; el presidente del Concejo, Germán Bottero; el presidente del Colegio de Arquitectos de Rafaela, Claudio Walter; funcionarios provinciales y municipales; concejales y concejalas; representantes de entidades intermedias; integrantes de los proyectos premiados y quienes recibieron menciones especiales; entre otros.Además, se hicieron presente todos aquellos que desde un primer momento fueron parte fundamental de la decisión de recuperar este lugar con fuerte arraigo cultural."HACERNOS PARTEDE ESTE PROYECTO"En el comienzo del acto, el presidente del Colegio de Arquitectos se mostró contento y agradecido de poder haber llegado a este momento: “Para nosotros es una satisfacción poder estar compartiendo este momento que creemos que es trascendental para la historia de Rafaela. El proceso fue muy participativo, con un trabajo muy intenso. Pero antes que nada, quiero destacar la generosidad y la puesta en práctica de lo que muchas veces como institución reclamamos, la oportunidad de participar, proponer y darnos cabida”. “En las charlas que tuvimos con el Intendente y con Diego Martino, llegamos a un acuerdo para permitirnos organizar el concurso siendo que la Municipalidad ya había hecho un trabajo muy importante de participación con todas las organizaciones representativas. Pero en el momento de la toma de decisiones, donde consensuamos y acordamos ser parte del proceso, había pasado algo trascendente para la humanidad, la pandemia, donde algunas cuestiones que ya se habían decidido con las organizaciones intermedias y con las instituciones, habían quedado en un lugar diferente a las exigencias que nos imponían este nuevo contexto mundial”.Además, Claudio Walter destacó la agilidad del Estado municipal para aceptar la crítica constructiva y agradeció nuevamente a la Municipalidad por “hacernos parte de este proyecto”.LOS ALCANCESDEL PROYECTOLos arquitectos Martín Gonzáles y Carlos Di Nápoli lograron el primer premio del concurso, junto a un equipo de colaboradores. Por su parte, Martín Gonzáles expresó: “Siempre celebramos como algo muy positivo para lo que es nuestra práctica, que estos trabajos sean por concursos. Que la obra pública se realice por concurso es muy positivo”.“En sí, lo que es el trabajo que pudimos realizar plantea un respeto por patrimonio, tanto el material como el intangible, que es lo que está en la memoria colectiva del rafaelino. Nos parecía importante preservar lo que queda de los ex Almacenes, y a partir de ahí, se trabajó con una idea de respeto absoluto. Queríamos que el edificio nuevo se viera como algo austero, silencioso, que dialogue con el pasado, pero básicamente la propuesta tenía que ver con el espacio central, esa relación que tenía con la plaza. El edificio es un gran espacio que permite actividades y usos diversos", agregó el arquitecto.El senador Alcides Calvo tuvo un rol fundamental en la recuperación de los ex Almacenes, ya que fue quien llevó adelante en el Senado provincial, el proyecto de Ley para la expropiación de los mismos. Al respecto, comentó: “Fue una gestión que comenzó hace muchísimos años, que costó hacerla realidad, que costó hacer comprender lo que significaba los Grandes Almacenes para Rafaela y la región, un lugar que marca la historia de la inmigración. Y uno que recorre el departamento, ve como esto se relaciona íntimamente con lo que son las sociedades italianas en los pueblos, y que sirvieron para empezar a desarrollar las primeras actividades de las colonizaciones, para luego poder poblar las colonias”. “Igualmente, parecía que no se podía hacer realidad, que costaba mucho hacer entender el valor de este lugar. Pero luego, con el cambio de Gobierno, con el Gobernador Omar Perotti a la cabeza de la Provincia, finalmente pudimos avanzar en el proceso definitivo”; remarcó Calvo. Es importante recordar que a fines de noviembre de 2018, el proyecto de expropiación se convirtió en Ley.UN PROYECTO DE LA CIUDADPor su parte, el intendente Luis Castellano comentó: “Cuando teníamos un pre diseño hecho por nuestra Área de Desarrollo Urbano, la charlamos con el Gobernador, y una de las ideas que apareció y que él propuso, fue por qué no armar un concurso, por qué no llevar adelante un proceso participativo donde sea un proyecto no del municipio, sino de la ciudad. Y en ese proceso nos embarcamos. Las autoridades, las instituciones y la ciudad tenemos el sueño de terminar con esa ruina que tenemos en el medio del Centro y poder transformarlo en algo que tiene una enorme flexibilidad para ser usado para diferentes actividades. Y esa austeridad es la riqueza del proyecto, porque fue tan amplio el acto de la participación de las instituciones, tan lindo el debate, con tantas ideas, que puede servir para vincular el espacio público con el privado, la plaza, con ese sector, calle Belgrano con ese sector, para que haya ferias, bares, restoranes, para que se pueda congregar el turismo, porque ese lugar también fue turismo regional en su momento, y hoy estamos potenciando el turismo en la ciudad y la provincia". “Lo más importante es transformar esto en un proyecto de la ciudad. Ese proceso que valoro muchísimo viene desarrollándose desde el 2018, y hoy se termina de plasmar”. “Quiero agradecerle al Senador Calvo quien fue el que presentó la ley cuando este tema nadie lo tomaba. Agradecerle al Concejo Municipal por haber votado por unanimidad a favor de la expropiación para que tenga las bases de la ciudad, para que Alcides pueda llevar la ley al Senado y finalmente agradecerle a Omar Perotti porque fue quien decidió poner el dinero para expropiar, porque sino, no hubiera sido posible", finalizó Luis Castellano.