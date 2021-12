Reclamo de AMSAFE Castellanos

AMSAFE Delegación Castellanos comunicó este lunes que "se realizó una presentación ante el ministerio de trabajo de la Provincia de Santa Fe a través de Comisión Directiva Provincial de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, en relación a las irregularidades en la cobertura de salud por parte del IAPOS en diferentes departamentos, entre los que se incluye al departamento Castellanos, el que ha sufrido el corte total de las prestaciones atendiendo solo urgencias desde la semana pasada, a raíz de conflictos con los prestadores, intimando y exigiendo se normalice la grave situación que atravesamos en un plazo perentorio de 48hs. Esperamos urgente resolución de la situación a fin de garantizar el derecho a la salud de los trabajadores y sus familias".Cabe recordar que el pasado jueves 16 de diciembre se llevó a cabo una concentración y conferencia de prensa en defensa de la salud de las y los trabajadores y de sus familias frente a la sede de IAPOS en San Martín 3145 de la ciudad de Santa Fe. En la ocasión, los delegados seccionales y miembros de Comisión Directiva plantearon las situaciones que se dan en los distintos departamentos desde hace ya bastante tiempo: cupos, cobro de plus médico, falta de atención, cortes sorpresivos, amenazas de cortes, falta de cobertura en medicamentos, reducción del vademécum para las personas que sufren enfermedades crónicas o menor porcentaje de descuento en esos medicamentos, aumento en los valores de los bonos y órdenes de atención. "Luego de dos años extremadamente complejos, atravesados por una pandemia, se vio resentida la atención y cobertura de la obra social. La salud no puede ser la variable de ajuste. La obra social tiene que garantizar la cobertura de todas las prestaciones para que el cuidado de la salud sea una realidad", expresó el comunicado dado a conocer. En este marco, en la nota también se expresó que "desde AMSAFE se exigió la inmediata solución de los conflictos y el cese de las amenazas de corte de prestaciones. El IAPOS debe intervenir en los conflictos y resolverlos rápidamente para que se garantice la atención. Es necesario un sistema de salud que proteja, cuide y acompañe. Hoy, las y los afiliados están desprotegidos, rehenes de los conflictos entre los prestadores y la obra social. La salud no es mercancía, es un derecho, y el estado debe garantizarlo".