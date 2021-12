"Esta ciudad mira hacia adelante", dijo Perotti

Las palabras de cierre del acto estuvieron a cargo del gobernador Omar Perotti, quien hizo referencia a que la vinculación que cada rafaelino tendrá con el edificio. “Siendo Intendente, he recibido cartas, llamados de la gente pidiendo que hagamos algo con ese lugar, bajo la creencia que era la Municipalidad la propietaria de ese inmueble. Y no era así”.“Quizás el espíritu de los rafaelinos de que ese espacio pudiese convertirse en algo importante estaba muy por encima de la expectativa de sus titulares. Hubo anuncios, compromisos, promesas y no pasó nada”. “El camino que quedaba, después de todo el tiempo que el sector privado tuvo para hacer algo, era la intervención del Estado, en nombre de la representación que da la ciudad en su conjunto, para darle valor a esa esquina”, aseguró Perotti. “La decisión fue tomada. Los recursos los puso la Provincia, como lo hizo en otras oportunidades, y lo seguirá haciendo para el rescate de inmuebles con alto valor que le permitan a toda la comunidad santafesina, saber que desde la historia también se puede hacer presente y futuro. Esto va a ser un disparador para toda la renovación del Centro de la ciudad. Hablar del Centro de la ciudad sin esa esquina es hablar solo de una parte”, remarcó el Gobernador. Finalmente, Omar Perotti destacó: “Esta obra va a generar trabajo no solamente por la obra en sí, sino que el sector servicios será el que impulsará nuevas actividades y nuevos empleos. Es lo que llamamos obras de doble efecto. Estoy seguro de que el granito de arena que puso cada rafaelino con su proceso participativo será el que le dará vida. Habrá quienes gustarán de este proyecto y otros no. Lo que es cierto es que esta ciudad no mira hacia la derecha o hacia la izquierda. Mira hacia adelante. Hacia allí es para donde empujamos en esta provincia”.Asimismo, Perotti hizo mención al proyecto de ley de expropiación que presentó oportunamente el senador Alcides Calvo, algo que “es bueno ponerlo en su contexto: hay proyectos de ley de expropiaciones cuando se trata de un inmueble en Santa Fe o en Rosario que requieren menos análisis, parecería que la historia es importante en mayor escala en esos lugares”, expresó el gobernador. Y agregó: “El resto, el interior, no tiene historia valiosa, o que justifique la expropiación o que el Estado provincial sea el que tenga que poner los recursos, y a esta querida provincia la hemos hecho desde cada pueblo y colonia, con el mismo valor y esfuerzo que se reconoce en el rescate de un inmueble en grandes ciudades, también lo tiene que hacer en las pequeñas, y particularmente en una región que puso y mucho para el desarrollo de esta provincia”, afirmó.Perotti indicó además que en ese sentido, también se superó la discusión de “si a los recursos los ponía la provincia, o una parte la provincia y la otra la tenía que poner la ciudad. Eso es una decisión superada: a los recursos los puso la provincia, como los puso en otra oportunidad y los seguirá poniendo en el rescate de inmuebles con alto valor que les puedan permitir a la comunidad santafesina en su conjunto saber que desde la historia también se puede hacer presente y, sobre todo, futuro”. Más adelante, el gobernador sostuvo que “desde la historia estamos haciendo futuro, se está jerarquizando un lugar para que vuelva a ser convocante a nivel ciudad y a nivel regional, que sea un eslabón para dinamizar a ese lugar, para conocerlo, verlo, disfrutarlo, y que le de el impulso no solamente de esa combinación público-privada que movilizará la actividad comercial, sino que además es un disparador central para la renovación de todo el centro de la ciudad”.Por último, Perotti señaló que “estoy seguro que todos los rafaelinos de la misma manera que pusieron su granito de arena, en su proceso participativo, pondrán su grano de arena en darle vida. Habrá opiniones como siempre en esta ciudad exigente que le gustará y otros que no les gustará, lo que sí, esta ciudad no mira a la derecha o a la izquierda, mira para adelante y allí es a donde siempre empujamos”.Cabe destacar que las iniciativas seleccionadas fueron presentadas en un concurso provincial de carácter abierto, a una sola vuelta y vinculante. Pudieron participar todos los arquitectos matriculados y habilitados en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe. El proyecto busca la refuncionalización y puesta en valor de uno de los edificios patrimoniales más representativos de la historia local. Su localización urbana y presencia en la memoria colectiva de la ciudadanía -como uno de los hitos comerciales de mayor relevancia en la historia regional-, reafirman su significado e importancia en la contemporaneidad.