El estado local decomisó 103 globos pirotécnicos de un local comercial

Con el objetivo de observar el uso y venta responsable de pirotecnia, personal de Protección Vial y Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación, sigue recorriendo comercios de nuestra ciudad que comercializan ese tipo de artículos.En ese marco, en coordinación con los agentes de la Brigada de Explosivos de Policía de la Provincia de Santa Fe, se procedió al labrado de acta de infracción y decomisado de 103 globos pirotécnicos, conocidos como globos del deseo.El comercio, ubicado en San Martín al 300, no se encuentra habilitado para la comercialización de ese producto. Por tal motivo se labró un Acta de Constatación y Emplazamiento por infracción a la Ordenanza Nº 5.081, la cual declara a nuestra ciudad como “Ciudad Libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica”.Es importante señalar que se considera a los globos pirotécnicos como peligrosos ya que están expuestos a caer sobre superficies inflamables, generándose la posibilidad de incendios que podrían poner en riesgo la vida, así como bienes materiales.Teniendo en cuenta que muchos comerciantes suelen anexar para estas fechas la venta de artículos de pirotecnia, el Estado local recuerda que es indispensable obtener la habilitación correspondiente.La venta de artículos de pirotecnia a menores de 16 años no está permitida. Es importante que en estas fiestas hagamos una venta y uso responsable de esos productos para evitar situaciones indeseadas que pongan en riesgo la salud.Vale recordar que para realizar denuncias por venta no autorizada de pirotecnia los números habilitados son los siguientes: 105 (Guardia Urbana Rafaelina); 147 (Rafaela Responde); 3492 4 25400 y 3492 50 2030 (Protección Vial y Comunitaria).No obstante ello, las recorridas para inspeccionar los negocios habilitados se siguen realizando de manera programada.