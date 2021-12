Egresados de séptimo de 2021

MOISÉS VILLE (Por Marta Zinger). - Con la presencia del presidente comunal: Jorge Alberto Oggero, autoridades de la casa: directora María Florencia Sánchez, vice: Emilce Ávalos, docentes, no docentes, integrantes de la Asociación Cooperadora, familias y público en general, de llevó a cabo el Acto de Egresados 2021, de la Escuela Fiscal N° 462, "Joaquín V. González" .Alegría, picardía, entusiasmo, tristeza, expectativas, nostalgias son algunas de las sensaciones que nos produce despedirlos. Ellos son: Selene Alegre, Mía Echevarría Weber, Iván Fernández, Daniela Flores, Junior Gabreluk, Oriana Gabreluk, Ariana Litvak, Ana Matter, Alexis Molina, Luna Molina, Andrés Monte Coronel, Alina Toledo y Francisco Urban. Se realizó el Cambio de Abanderados y Escoltas: Bandera Argentina: Ana Matter, Francisco Urban y Mía Echevarría Weber. Bandera Provincial: Selene Alegre, Ariana Litvak y Junior Gabreluk. Bandera local: Alexis Molina, Luna Molina e Iván Fernández. Recibieron, los siguientes alumnos, en el mismo orden. Máximo Trumper, Tatiana Morán y Santiago Delbino. Victoria Gorosito, Isaías Gómez Y Diana Espeche, Sabrina Roldán, Joaquín Villalba y Santino Oviedo.Recibieron sus Diplomas Simbólicos y recordatorios, acompañados de sus familiares.Reconocimiento al esfuerzo y Compromiso: Benjamín Ponte Bruno y Tiago Acosta. Proyección de video, síntesis de los años compartidos.Mejor compañera: elegida por sus pares: Ana Matter. Por esfuerzo y dedicación: Alexis Molina. Salutación de la supervisora, Sección D, Región IX: Alba Córdoba. La Directora de la institución los despidió. Romina Snigur, docente a cargo del grupo expresó una semblanza de cada una que es recibida con sonrisa cómplice.Escuchan atentamente los mensajes grabados por seños anteriores...Todos coinciden, que, a pesar de los inconvenientes producidos por la no presencialidad, la escuela realizó todos los esfuerzos para que se lleven de la "primaria" las herramientas necesarias, no sólo las competencias intelectuales, sino los valores que le permitirán llegar al éxito...Hubo manos que se tendieron, pasos que se acercaron, oídos que escucharon,corazones que amaron.También hubo palabras de despedida de los de 7°, obsequios para la escuela ,bailaron el vals con sus familias y brindis de despedida. El tiempo transcurrió en el alma de la escuela quedará grabada parte de vuestra historia quedan retazos de cada uno de ustedes, regresen, los vamos a extrañar mucho....