Nueva temporada de Todos al Agua

Ayer, en la pileta municipal del Hogar Granja “El Ceibo”, comenzó una nueva temporada del programa Todos al Agua.“Aquí, las y los niños de nuestra ciudad tienen la posibilidad de participar. Hoy comenzamos con seis barrios de una actividad que es muy esperada a esta altura del año, no solo porque se presenta la oportunidad de que las y los chicos puedan divertirse, aprender a nadar, sino también porque garantiza el transporte gratuito desde y hacia cada barrio desde donde provienen, con un momento para el refrigerio en donde se alimentan saludablemente y comparten actividades recreativas fuera del agua. En definitiva, ese es el espíritu de este espacio”, comentó la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe.Todos al Agua es una política de Estado en la que se prioriza la inclusión social de los niños, ya que les permite a quienes no tienen la posibilidad de acceder a una colonia de vacaciones de manera particular, puedan hacerlo mediante este programa impulsado por la Municipalidad de Rafaela.En esta primera etapa, Todos al Agua brinda contención a 100 chicos mayores de seis años: “Hay muchos barrios de Rafaela que forman parte del programa y queremos ser equitativos con todos, pero, a su vez, debemos cumplir con los protocolos sanitarios vigentes”, explicó Villafañe.Por su parte, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, expresó: “Por ser un programa que cuenta con alrededor de 30 años de desarrollo, los profesores ya tienen aceitado el sistema de trabajo, incluso, adaptándose a los protocolos. Estamos atendiendo a 26 barrios de nuestra ciudad, con lo cual terminaremos, allá por febrero, con alrededor de 1.000 chicos y chicas participantes”.Para el Estado Municipal el objetivo es que las y los niños tengan un espacio en donde ocupar su tiempo libre, a partir del fin del ciclo lectivo. En ese sentido,Todos al Agua se desarrolla de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00, y se combina con el programa Escuelitas Barriales, el cual tendrá continuidad durante todo el verano.Por otra parte, también está en marcha la colonia de vacaciones para adolescentes, de 12 a 18 años, de lunes a viernes, de 16:30 a 18:30. Asimismo, desde el 6 de diciembre, se encuentra en funcionamiento la colonia para chicos con discapacidad, de lunes a viernes, de 15:00 a 16:00.