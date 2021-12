El Regional Amateur seguirá jugándose sin público visitante

Debido a diferentes hechos de violencia que sucedieron el fin de semana, a partir de la fecha programada para el miércoles de esta semana, y hasta la finalización del torneo, el Consejo Federal decidió prohibir la presencia de público visitante en todos los partidos del torneo Regional Amateur.En la víspera fueron notificadas las Ligas de los clubes participantes y se ratificó en la programación respectiva. Habrá que ver si luego de esta fase se analiza nuevamente la medida, pero a priori es hasta el final del campeonato.Como en toda prohibición masiva, terminarán pagando muchos clubes cuyos hinchas no ocasionaron inconvenientes a lo largo de la geografía nacional. En todo caso, lo más justo hubiera sido aplicar las sanciones correspondientes a los clubes cuyos simpatizantes ocasionaron desmanes y que se siga permitiendo el traslado como se venía dando.De tal modo, para las revanchas de entre semana se verán afectados los hinchas de Argentino Quilmes y 9 de Julio, en cuanto a los clubes de nuestra ciudad, que no podrán viajar hasta San Lorenzo y San Jorge, respectivamente.LOS ARBITROS DE LAS REVANCHASPSM (0) vs. Argentino Quilmes (2). Arbitro: Alejandro Scionti. Asistentes: Luca Pedrozo y Sebastián Palavecino (Cañada de Gómez).Libertad de Sunchales (1) vs. Colón de San Justo (0), Angelo Cornaglia. Asistentes: Nicolás Bianco y Axel Pérez (todos de San Francisco).Atlético San Jorge (2) vs. 9 de Julio (0), Maximiliano Macheroni. Asistentes: Bruno Cejas y Ezequiel Vega (todos de Rosario).Ben Hur (2) vs. Atlético Carcarañá (2), Enzo Silvestre. Asistentes: Maximiliano Moya y Juan Cruz Hernández (todos de Santa Fe).