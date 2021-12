Ben Hur con bajas para el miércoles

Los 10 minutos finales "fatales" que tuvo Ben Hur el sábado en Carcarañá tuvieron un coletazo extra al margen del triunfo que se escapó, y terminó siendo empate 2 a 2 en el partido de ida de la segunda fase del Regional Amateur.En las escaramuzas que se generaron al cabo del partido entre los jugadores terminó siendo informado, por el árbitro Rodrigo Vidal, el volante ofensivo Ricardo Acosta. Esta es una baja importante, ya que es uno de los principales generadores de juego de cara a un encuentro donde la BH necesita salir a buscar el triunfo para clasificar.Tampoco podrá estar Leandro Sola, que fue lesionado por la dura infracción del defensor Mauricio De Gásperi, que fue expulsado en el equipo local. Y en estas horas que restan hasta el momento del partido de mañana, previsto para las 21 en el estadio Néstor Zenklusen, se evaluará la respuesta física de Matías González y Sebastián Jiménez. El delantero ni siquiera ingresó, mientras que el volante ex Cremería lo hizo unos minutos porque no estaba en su plenitud.A priori, Jiménez podría ser quien ingrese en lugar de Acosta en caso de estar recuperado, aunque no se descarta que Diego López se tire unos metros atrás e ingrese otro delantero para acompañar a Maximiliano Casa. Al margen de González, está la posibilidad de Braian Noriega, como fue titular ante Colón de San Justo en la fase anterior. Sola, recordemos, ingresó en el segundo tiempo en el último encuentro.